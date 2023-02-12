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جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية

أخبار سياسية
2023-02-12 | 12:32
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جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية
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جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية

جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا..

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور ان توقعات الصندوق تشير إلى تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى ٣.٢% خلال العام الحالي بعدما كان ٥.٤% خلال عام 2022. 

وقال خلال المنتدى السابع للمالية العامة للدول العربية إن "المنطقة تعاني من تحديات عدة ابرزها ارتفاع مستويات التضخم الذي يؤثر على شرائح المجتمع"، مضيفا ان على حكومات المنطقة العمل على ٣ محاور اساسية:  

- تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يخفف من المخاطر ويرفع مستويات الاستثمار. 

- اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص والقطاعات التي تخلق فرص عمل والقطاعات الجديدة كالتكنولوجيا. 

- رفع مستوى التعاون بين دول وحكومات المنطقة.

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