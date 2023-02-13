الخلافات السياسية تحول دون إقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية.. وبري يرجىء الأمر الى جلسة أخرى

في التشريع.. الأفق مسدود.



الخلافات السياسية تحول دون إقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية، وبري يرجىء الأمر الى جلسة أخرى الإثنين المقبل.