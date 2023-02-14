معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق

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