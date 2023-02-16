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نصرالله: الفساد والخلل والأخطاء في الإدارة والتقصير في تحمل المسؤوليات يتم استغلالها من قبل الإدارة الاميركية

أخبار سياسية
2023-02-16 | 09:33
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نصرالله: الفساد والخلل والأخطاء في الإدارة والتقصير في تحمل المسؤوليات يتم استغلالها من قبل الإدارة الاميركية
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نصرالله: الفساد والخلل والأخطاء في الإدارة والتقصير في تحمل المسؤوليات يتم استغلالها من قبل الإدارة الاميركية

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله " حسن نصرالله في مهرجان "شهادة وانتصار" أن "من دماء كل الشهداء في لبنان تحققت إنجازات كبرى منها تحرير لبنان على مراحل وتحرير الأسرى، واستعادة الدولة والسلم الأهلي في لبنان، وتحرير المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية وقطاع النفط والغاز. هذه الانجازات اليوم هي مسؤولية الجميع ان يحافظ عليها والمعركة التي تخاض الآن من أهم عناوينها، لا سيما في السنوات الأخيرة، الحفاظ على هذه الانجازات والانتصارات الكبرى التي تحققت على مدى أربعين عاما".

وقال في مستهل كلمته: "نحيي ذكرى القادة الشهداء تعريفا بهم وتعلما منهم دروس الإخلاص والثبات والثقة بالله وعشق الشهادة والتوكل على الله والزهد بالدنيا، ونستلهم من ذكراهم ما نستطيع ان نواجه به تحديات الواقع والمستقبل".

وأضاف: "إننا نواجه ظروفا صعبة وتحديات كبرى فنعود إليهم، وهم الذين تحركوا في ظروف صعبة حيث وقف قادتنا الشهداء وقالوا كلمتهم بجرأة وصراحة ولم ييأسوا وكانت خياراتهم توصف بالجنون ولكن لم يملوا ولم يضعفوا. قادتنا الشهداء تمسكوا بخيار المقاومة رغم كل الصعوبات والخذلان والطعن في الظهر".

ورأى أن "لبنان دخل منذ العام 2019 في استهداف جديد من أجل إعادة لبنان الى السيطرة الأميركية، والرئيس الاميركي باراك أوباما القى محاضرة في إحدى الجامعات الاميركية في 2022/4/21 يشرح فيها كيف يتم السيطرة على الدول. أوباما يقول "نحتاج فقط الى إفساد الراي العام لبلد ما بالرسائل العشوائية وطرح أسئلة كافية وزرع ونشر ما يكفي من الشائعات وفكرة المؤامرات. نحن أمام هذا التحدي والذي تأتي فيه أدوات سياسية وإعلامية واقتصادية وفي مقدمها سعر الدولار الذي يتأثر به كل شيء، والفساد والخلل والأخطاء في الإدار

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