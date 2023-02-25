رئيس لجنة متابعة قضية الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ بلال أحمد الرفاعي للـLBCI: أطلب من الجميع التهدئة وأن تكون الأمور في موازين القضاء ولا يجب أن نتصرف أي تصرف خارج اطار القضاء

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