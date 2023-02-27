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بحث في ملف رئاسة الجمهورية وبرنامج صندوق النقد بين جعجع وشيا
أخبار سياسية
2023-02-27 | 11:11
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بحث في ملف رئاسة الجمهورية وبرنامج صندوق النقد بين جعجع وشيا
بحث رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة لدى لبنان دورثي شيا ترافقها المستشارة السياسيّة سابنا باتيل، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، ورئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن د. جوزيف جبيلي وعضو المجلس المركزي مارك سعد في المستجدات المتعلقة بالساحة اللبنانية- الاقليمية، ولا سيما اجواء اجتماع باريس الخماسي الاخير.
وتطرق الاجتماع الى ملف انتخابات رئاسة الجمهورية حيث أكد جعجع امام شيا "ان المدخل الاساسي لأي اصلاح فعلي وتغيير في اداء الحكم يبدأ من رأس الهرم أي أن تتبوأ شخصية اصلاحية سيادية نزيهة سدّة الرئاسة لتنعكس ورشة اصلاح متسارعة على المستويات كافة."
وبعد أن تداول المجتمعون في المناقشات الاخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي، تحدث رئيس القوات عن ملف التحقيق في انفجار المرفأ وما يسوده من عرقلة ، حيث شدّد على ضرورة تأمين المساعدة الدولية لتأليف لجنة تقصي حقائق دولية جلاءً للحقيقة وإحقاقاً للعدالة.
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جعجع
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