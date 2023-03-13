ميقاتي التقى دريان ومجلس المفتين ومسؤولين دوليين: لقيام حوار بنّاء مع كل المكونات الوطنية

اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الجديد للمفتين بعد ظهر اليوم في السرايا، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة "ان انعقاد مجلس المفتين يشكل انطلاقة جديدة ترسخ وحدة الوطن بمحافظاته ومناطقه وتكامله".



وجدد الدعوة" الى قيام حوار بنّاء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة الوطن والتعاون بين جميع أبنائه".



ونوّه مفتي الجمهورية خلال اللقاء "بالجهود والمساعي التي يقوم بها الرئيس ميقاتي في معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن". وشدد على"اهمية الوفاق والتوافق بين الاطراف السياسية رأفة بلبنان واللبنانيين".



نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

وبحث رئيس الحكومة مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في حضور الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا رولا دشتي، ونائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ومديرة مكتب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة سعادة حسن ومستشاري الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، وزياد ميقاتي، في التعاون بين لبنان والامم المتحدة.

وتندرج زيارة السيدة امينة محمد في اطار المهمة الخاصة التي كلفها بها الامين العام للامم المتحدة للبحث مع الحكومة اللبنانية في البرامج التنموية التي تمولها الامم المتحدة وتأثير الواقع الجيوسياسي في المنطقة على برامج المساعدات الاممية.



المنظمة الدولية للفرانكوفونية

واستقبل الرئيس ميقاتي ممثل المنظمة الدولية للفرانكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجنيان ، في حضور سفير تونس في لبنان بواري الامام.

وقال أميرجنيان بعد اللقاء:" التقينا رئيس الوزراء من احل البحث في الاحتفال الذي سيقام في مناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية الذي يقع في ٢٠ اذار والذكرى الخمسين لانضمام لبنان للمنظمة في ٢٣ منه، وسيقام احتفال يجمع المناسبتين، ستوجه الدعوات فيه للمسؤولين وللسلطتين التنفيذية والتشريعية وللمجتمع المدني وأصدقاء الفرنكوفونية.



اللجنة الوطنية للاونيسكو

واستقبل رئيس الحكومة اللجنة الوطنية للاونيسكو شوقي ساسين والأمينة العامة للجنة هبة نشابة وتم خلال اللقاء البحث بعمل ونشاطات اللجنة .

واعلن ساسين بعد اللقاء: قمنا بزيارة دولة الرئيس وأحطناه علما بمسار عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية والنقدية المعروفة في البلد. وأخذنا وعدا من دولته بالسعي الى مساعدة اللجنة في هذا الخصوص، وتداولنا في شؤون ثقافية عامة من ضمن أعمال اللجنة والمشاريع التي تتولاها مع المؤسسات الثقافية والمنظمات الدولية المرتبطة بالثقافة وبالأونيسكو.