بري دعا هيئة مكتب المجلس الى إجتماع الاثنين المقبل وذلك لعقد جلسة تشريعية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع، وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 27 اذار 2023 وذلك لعقد جلسة تشريعية.