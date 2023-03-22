كنعان بعد لقائه مع عدوان وفد صندوق النقد الدولي: الرئاسة المدخل لإعادة تكوين المؤسسات وإستعادة الثقة

بحث رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في المجلس النيابي مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز في الوضعين المالي والاقتصادي ومسار الاتفاق مع صندوق النقد.



وقال كنعان بعد اللقاء :"إن الجانبين اتفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساس لإعادة تكوين المؤسسات وانتاج فريق عمل حكومي متجانس لديه خريطة طريق واضحة للانقاذ المالي والاقتصادي وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة".



واشار كنعان الى أن" المسألة لا تتعلّق فقط باقرار قوانين ضرورية لاطلاق الاتفاق مع الصندوق ، بل والأهم بإمكان احترامها وتنفيذها لاستعادة الثقتين المحلية والدولية وبالتالي الاستثمارات وذلك من خلال نهج مختلف وسياسة نقدية جديدة ومختلفة في الحكومة ومصرف لبنان، بالاضافة الى قضاء مستقل يمارس دوره بالمحاسبة عند حصول أي اختلال او اعتلال بالعمل الحكومي والادارة اللبنانية".