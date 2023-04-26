الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كنعان استقبل فرونتسكا: النزوح السوري مسؤولية دولية وتنفيذ الاصلاحات بحاجة لمسار سياسي لا تقني فقط

أخبار سياسية
2023-04-26 | 05:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كنعان استقبل فرونتسكا: النزوح السوري مسؤولية دولية وتنفيذ الاصلاحات بحاجة لمسار سياسي لا تقني فقط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كنعان استقبل فرونتسكا: النزوح السوري مسؤولية دولية وتنفيذ الاصلاحات بحاجة لمسار سياسي لا تقني فقط

عرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، آخر التطورات والعلاقة مع المجتمع الدولي، لاسيما بعد زيارته الأخيرة لواشنطن، والملفات السياسية والمالية والاقتصادية. 
 
واستمع كنعان من فرونتسكا الى ما يتم تحضيره اوروبياً وتحديداً في بروكسيل على صعيد معالجة ملف النزوح السوري، وضرورة أن يكون لبنان  جاهزاً لتقديم مقاربته، علماً، وكما قال كنعان بعد الاجتماع أن " الحلّ على هذا الصعيد دولي، وليس من مسؤولية لبنان وحده."
 
وأشار كنعان عقب الاجتماع الى أن "المرحلة وجودية لبنانياً وليست سياسية عابرة لذلك، فالمجتمع الدولي مطالب بالمساعدة على تنفيذ خريطة الطريق المطلوبة للبنان، لا أن ينفض يده منها، وفي أولوياتها ملف النزوح السوري الذي دفع لبنان فاتورته أكثر من طاقته وقدرته على الاحتمال ومن أي بلد في العالم مالياً واقتصادياً، اضافة الى المخاطر الأمنية". 
 
واعتبر أن "المحافظة على بناء الدولة والحفاظ على استقلاليتها واستقرارها، تتطلب في ضوء التقارب الدولي والاقليمي الحاصل، أن يكون حلّ أزمة النازحين وعودتهم الى بلادهم في سلّم الأولويات، ليتنفّس لبنان الصعداء ويزاح عن كاهله حمل ثقيل". 
 
ولفت كنعان الى أن "السير بالمسار الاصلاحي الجذري والبنيوي لاستعادة الثقة يحتاج الى قرار داخلي وفق رؤية يندرج على رأس جدول أعمالها الإصلاحات والاستقرار والتواصل مع المجتمع الدولي، وأن يتم ذلك وفق مسار داخلي لا تتحكم فيه الأهداف السلطوية، انما المصلحة الوطنية".

أخبار لبنان

أخبار سياسية

كنعان

فرونتسكا

الكتائب: امّا ان يكون للبنان رئيس مقبول من الجميع او لا يكون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:52

الراعي استقبل فرونتسكا ووفدا برلمانيا فرنسيا.. روتايو: لحل موضوع النازحين وإلا الحرب ستعود الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:09

جعجع أمام فرونتسكا: لحل جذري بعودة اللاجئين ومرشح الممانعة لن يصل أبداً

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-25

الراعي بحث وسليمان في الاوضاع العامة..كنعان: الفراغ قاتل والمرحلة تحتاج الى حلول واصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-25

سامي الجميّل بعد لقاء منسقة الأمم المتحدة يوانا فرونتسكا: كانت فرصة للتعبير عن هواجسنا وملاحظاتنا على استراتيجية وطريقة تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان بما يتعلّق بالوجود السوري في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
04:44

الكتائب: امّا ان يكون للبنان رئيس مقبول من الجميع او لا يكون

LBCI
أخبار سياسية
2023-03-26

بو صعب: قرار ميقاتي قسّم البلد

LBCI
أخبار سياسية
2023-03-23

التقدمي: لا يمكن للدولة أن تواصل سياسة التهرب من مسؤولياتها

LBCI
أخبار سياسية
2023-03-22

كنعان بعد لقائه مع عدوان وفد صندوق النقد الدولي: الرئاسة المدخل لإعادة تكوين المؤسسات وإستعادة الثقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:33

حريق يدمر قرية روسية ويخلّف قتيلا

LBCI
فنّ
2023-04-02

نادين نسيب نجيم مع ولديها في أحد الشعانين... "ينعاد عليكم" (صور)

LBCI
أمن وقضاء
06:14

خلعا مقود درّاجة آليّة وحطّما واجهتها الأماميّة بهدف سرقتها... ومفرزة استقصاء بيروت تُلقي القبض عليهما

LBCI
اقتصاد
2023-04-25

انخفاض بأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:34

ميقاتي رأس اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين... ماذا تقرّر؟

LBCI
أخبار لبنان
07:01

وزير الصحة: أدوية جديدة ستدخل نظام Meditrack

LBCI
أخبار لبنان
05:44

لقاء بين الجميل ومعوض: لن نتخلى عن موقفنا مهما كان رأي الجميع

LBCI
اخبار البرامج
04:30

"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟

LBCI
امن وقضاء
04:06

مولوي من دار الفتوى: لن نسمح بالتحريض على الجيش والدولة وعلى النازح السوري التزام القانون

LBCI
أخبار لبنان
00:11

مواطنون وصلوا فجرا من السودان.. خير: التنسيق والتعاون بين الادارات الرسمية انعكس ايجابا على عملية الاجلاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق

LBCI
أخبار دولية
14:00

التعارض السياسي بين دول العالم يتردد صداه في المسارات الإقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:25

اليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

LBCI
أخبار لبنان
12:21

كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام

LBCI
امن وقضاء
02:58

سارق اسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس ربيعي مستقر.. قبل عودة الأمطار والثلوج

LBCI
امن وقضاء
06:38

نازح سوري تعرض لشرطي بلدي بالضرب في القليعة

LBCI
فنّ
05:31

نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة