كنعان استقبل وفداً نيابياً فرنسياً: لبنان بحاجة لأصدقائه في مرحلة مفصلية

عرض النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي مع النائبة الفرنسية إميليا لاكرافي التي تمثل فرنسيي الانتشار في الدائرة التي ينتمي اليها لبنان، الملفات الاساسية في لبنان والمنطقة على ضوء ما تشهده من تفاهمات جديدة وانعكاساتها على لبنان كما العلاقة بين لبنان وفرنسا والواقع الرئاسي، فضلا عن مسار الاصلاحات المالية والاقتصادية.



واعتبر كنعان بعد اللقاء ان" لبنان بحاجة لأصدقائه ولاسيما فرنسا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه".