بخاري يُواصل لقاءاته المسؤولين في لبنان..فماذا في التفاصيل؟

يواصل السفير السعودي وليد بخاري لقاءاته المسؤولين في لبنان.

وقد نقل عن البخاري ان المملكة تعتبر ان الاستحقاق الرئاسي شأن سياسي داخلي لبناني.ماذا في التفاصيل؟