وفد نيابي أوروبي يتفقد المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت مع وفد من أهالي الضحايا

وفد نيابي أوروبي يتفقد المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت

تفقد وفد نيابي أوروبي المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت وتحديدا أمام تمثال المغترب مع وفد من أهالي الضحايا.

الوفد يزور لبنان لتقييم المبادرات التي اتخذت بمحاربة الفساد والتحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، على ان يلتقي عددا من النواب ووفدا من المجتمع المدني.