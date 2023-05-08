الملف السوري في لبنان..في لقاء بين ميقاتي وريزا

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا ، في الملف السوري في لبنان، وهنأ ريزا لبنان على توحيد الموقف في ما خص موضوع اللاجئين السوريين. كما شكر الدولة اللبنانية على جهدها وتفهمها وعلى تعاطيها بهذا الملف بطريقة مهنية.

وتطرق البحث الى مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في منتصف شهر حزيران المقبل والذي سيخصص لموضوع اللاجئين السوريين.