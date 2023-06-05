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حمية تناول مع الموسوي وابو حمدان التطورات المحلية وشؤونا انمائية مناطقية

أخبار سياسية
2023-06-05 | 11:24
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حمية تناول مع الموسوي وابو حمدان التطورات المحلية وشؤونا انمائية مناطقية
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حمية تناول مع الموسوي وابو حمدان التطورات المحلية وشؤونا انمائية مناطقية

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم،  مع عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبين ابراهيم الموسوي ورامي ابو حمدان في آخر التطورات على صعيد الاوضاع العامة في لبنان وبعض الملفات التي تعنى بها الوزارة في منطقة البقاع، ولاسيما في قضائي بعلبك -الهرمل وزحلة.
 
وشدد حمية على أن "قرارنا في الوزارة، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهنا على مستوى ضعف الميزانية، هو الا ندخر جهداً في العمل بكافة الامكانات المتاحة وبذل اقصى الجهود لمعالجة بعض الملفات المناطقية التي تقع ضمن نطاق صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل، وذلك وفقا للاعتمادات المالية المتوفرة".

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