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فرنجية: الرئيس القوي لا يقول "ما خلونا".. وسأكون رئيساً لكل لبنان ولكل اللبنانيين
أخبار سياسية
2023-06-11 | 12:46
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فرنجية: الرئيس القوي لا يقول "ما خلونا".. وسأكون رئيساً لكل لبنان ولكل اللبنانيين
اعتبر رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ان "في 13 حزيران جاؤوا وكنا نياماً أما اليوم فنحن واعون وما حدث في 13 حزيران لن يكون في 14 حزيران، ونحن اولاد بيت سياسي عمره 100 سنة، ومحبة الناس هي سبب استمرارنا، ولا احد يستطيع ان يزايد علينا لا بمسيحيتنا ولا بوطنيتنا ولا بعروبتنا".
واكد في كلمة له في ذكرى مجزرة اهدن انه "حان الوقت لطمأنة المسيحيين بأن شريكهم في الوطن لا يريد إلغاءهم، وانا لا أخجل أنني انتمي إلى مشروع سياسي ولكن حلفائي وأصدقائي يعرفون أنني سأكون منفتحاً على الجميع في حال كنت رئيساً".
واوضح فرنجية بانه "في عام 2016 رئيس حزب القوات سمير جعجع تحالف مع مرشح حزب الله الرئيس السابق ميشال عون ضدي، ومشكلتهم في اي مرشح مسيحي ياخذ البلد للانفتاح وليس "الكونتون".
ولفت فرنجية الى ان "التيار الوطني الحر" طرح إسم زياد بارود وهو شخص "مرتب ونعنوع" ومن ثمّ عاد وطرح إسم جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول "التيار" إنه لا يريد رئيساً منها، "التيار الحر" يريد مرشح من خارج المنظومة ومرشحهم ابن المنظومة ووزير مالية الابراء المستحيل، وتقاطعوا مع من سمّوهم داعش واسرائيل".
وتوجه فرنجيه لقسم من التغيريين بالقول: "ما تبريركم للشباب كونكم تتقاطعون اليوم مع من عملتم عليهم وعلى فسادهم ثورة".
اضاف "نحن انطلقنا من قناعتنا بالحوار ومستمرون بهذه القناعة، ولم أفرض نفسي على أحد ولا مشكلة لدينا من الإتفاق على مرشح وطني وجامع". واكد بان "علاقتنا بسيدنا البطريرك مار بشارة الراعي علاقة ودية وممتازة"، واوضح بان "المبادرة الفرنسية مبادرة براغماتية، وفرنسا مع لبنان، وهي تفتش عن حل واقعي وهي تعرف لبنان، وهناك من يريد رئيس يطمئنه".
واوضح بانه "يوم الأربعاء سيذهب الجميع للانتخاب، ولكنني أرى أن من الصعب إنتاج الرئيس أو الوصول إلى رئيس".
وتابع فرنجية: "أنا ملتزم بالإصلاحات وبإتفاق الطائف وبمبدأ اللامركزية الإدارية، وفي قاموسي لا تعطيل في الحياة السياسية والرئيس القوي لا يقول "ما خلونا".
وقال "في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية".
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