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ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية

أخبار سياسية
2023-06-11 | 16:38
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ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية
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ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية

أكد أمين السرّ العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر أن "لا موعد محدد بين تيمور جنبلاط والرئيس بري في الساعات المقبلة ولكن لا شيء يمنع اللقاء".
وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI "لا يجوز بالمنطق السياسي تجاوز موقف القوى المسيحية من الرئاسة، ولكن هذا لا يكفي اذ لا يمكن انتخاب رئيس تعارضه القوى الشريكة في الوطن".

واضاف " فرنجية تحدّث عن حوار من دون شروط مسبقة ولكن هناك لهجة من قبل الفريق السياسي الذي يدعمه غير مقبولة في البلاد وهناك منطق تخوين واتهامات بالتآمر وعلى هذا المنطق السياسي ان يتبدل الى حوار جدي وحقيقي".

واشار الى ان " المطلوب بعد انتخاب الرئيس اهم بكثير من انتخاب الرئيس فهناك خطوات إصلاحية تحتاج الى حكومة ورئيس للحكومة".

وأوضح  بالقول "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية ولكن العلاقة الشخصية والتاريخية قائمة بيننا".
 

أخبار لبنان

أخبار سياسية

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