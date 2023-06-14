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فرونتسكا: جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة وعلى أعضاء البرلمان اتخاذ خطوات عاجلة لانتخاب رئيس
أخبار سياسية
2023-06-14 | 06:29
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فرونتسكا: جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة وعلى أعضاء البرلمان اتخاذ خطوات عاجلة لانتخاب رئيس
غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على "تويتر":" جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة اليوم في مجلس النواب. يحتاج قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم. الفراغ المطول يقوض الممارسات الديمقراطية في لبنان ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لاعادة البلاد إلى مسار التعافي".
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