الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خلف وصليبا بعد اللجان النيابية: لتقل لنا الحكومة من أين ستأتي بالمال؟

أخبار سياسية
2023-06-15 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خلف وصليبا بعد اللجان النيابية: لتقل لنا الحكومة من أين ستأتي بالمال؟
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خلف وصليبا بعد اللجان النيابية: لتقل لنا الحكومة من أين ستأتي بالمال؟

اعتبر النائب ملحم خلف خلال مؤتمر صحافيّ مع النائبة نجاة عون صليبا ان "ما سمعناه في داخل الجلسة، هو حق بشكل أساسي مفترض ان نذهب اليه، وهو ان نتكلم ونوصف الاوضاع الحياتية التي وصلت الى مكان لا يمكن ان نقبل ان يستمر، انما كيف يحل؟".


وقال :"المعالجة هي بتقويض اساليب قانونية، يمكن ان تخرج من الدستور فقط ايهاما للناس اننا نعالج اوضاع الناس المعيشية. وعندما لا تقدم الحكومة موازنتها وبالتالي تكون عاجزة عن تقديم هذه الموازنة، وترمي بالمسؤولية الى المجلس النيابي ويغطي المجلس هذا التلكؤ، هذا امر لا نقبل فيه".
 
واضاف:"نحن مع ان تكون الامور الحياتية أولوية، الموازنة لم تقر، في قانون المحاسبة يشير اليها، والمادة 27 التي تسمح بفتح اعتمادات شرط ان تدون فيها انما هذه النصوص لا تسمح بتطبيق  هاتين المادتين بشكل عشوائي. نحن نرقع ولا نعمل على انتظام الحياة. والحكومة عليها ان تقول لنا: من أين ستأتي بالمال، وندعو الى انتظام الحياة العامة انطلاقا من مبدأ استمرارية السلطة. يجب ان نذهب فورا الى انتظام هذه المؤسسات ومدخلها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة".
 
وتحدثت النائبة صليبا في الموضوع التربوي، ولفتت الى "ان عدد الايام التي تعلم فيها التلاميذ كان قليلا جدا، وهذا يعني 5 في المائة من المعلومات التي يجب ان يأخذوها كل السنة. وقالت نعطيها الشهادة على هذا الاساس ونخدم الاهالي ونسحب الثقة التي اعطيت لنا من قبل العالم ، هذا امر صعب، ونحن سنسأل وزير التربية لا سيما يقال ان هناك تعيينات استنسابية في الامتحانات وشهادات لمعاهد ليس لديها رخصة، ونسأله كيف يتم اعطاء الناس شهادات غير صحيحة".

أخبار لبنان

أخبار سياسية

وصليبا

اللجان

النيابية:

الحكومة

ستأتي

بالمال؟

فرونتسكا: جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة وعلى أعضاء البرلمان اتخاذ خطوات عاجلة لانتخاب رئيس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-31

سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-22

جلسة اللجان النيابية المشتركة تحوّلت لمساءلة الحكومة ومصرف لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-28

سعادة الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لست مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة وعودتي الى الوزارة ونيابة رئاسة رئيس الحكومة موضوع ليس مطروحا حتى الآن

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-23

اللجان النيابية المشتركة تحيل اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية من ٩ الى ٦ أشهر على لجنة فرعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-06-14

فرونتسكا: جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة وعلى أعضاء البرلمان اتخاذ خطوات عاجلة لانتخاب رئيس

LBCI
أخبار سياسية
2023-06-13

رسالة من سامي الجميّل الى زملائه النواب الذين لم يحسموا خيارهم بعد: خياركم غداً سيحدد مسار المرحلة المقبلة

LBCI
أخبار سياسية
2023-06-11

الياس جرادة لـ"الأحد مع ماريو": لن أصوّت بورقة بيضاء ولن أقاطع الجلسات..ولم تتم دعوتي الى اجتماع نواب التغيير

LBCI
أخبار سياسية
2023-06-11

ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:41

ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:34

تويتر في ورطة... شركات موسيقية كبرى تطالبها بملايين الدولارات لهذا السبب!

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-05

جريحان جراء سقوط صخرة على طريق عام داريا- ابو ميزان

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-07

الإتحاد العمالي العام: لخطة وطنية شاملة تضع حدا نهائيا لأزمة الدواء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

بو حبيب: عودة النازحين حق يجب ممارسته

LBCI
أخبار لبنان
08:24

فرانسوا كزافييه بيلامي: حزب الله يعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
07:58

ماذا قال بو صعب عن الملف الرئاسي؟

LBCI
أخبار سياسية
06:31

خلف وصليبا بعد اللجان النيابية: لتقل لنا الحكومة من أين ستأتي بالمال؟

LBCI
أخبار لبنان
06:08

النائب الفرنسي في البرلمان الاوروبي مارياني: لمساعدة لبنان في إعادة النازخين السوريين الى بلادهم

LBCI
امن وقضاء
03:36

قائد الجيش يضع حجر الأساس لمشروع معالجة النفايات الطبية في اللواء اللوجستي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:03

معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين

LBCI
اقتصاد
03:35

تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟

LBCI
خبر عاجل
10:55

استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)

LBCI
فنّ
04:41

ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)

LBCI
خبر عاجل
14:01

الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس

LBCI
صحف اليوم
01:02

"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)

LBCI
خبر عاجل
12:11

المكتب الشرعي في "مؤسسة العلامة فضل الله": 28 حزيران عيد الأضحى المبارك

LBCI
خبر عاجل
13:36

منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه ونحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More