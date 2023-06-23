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كرامي شرح للودريان سبب تمسكه بترشيح فرنجية
أخبار سياسية
2023-06-23 | 13:03
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كرامي شرح للودريان سبب تمسكه بترشيح فرنجية
أكد النائب فيصل كرامة خلال لقائه مبعوث الرئيس الفرنسي إلى بيروت جان ايف لودريان ان الحل الاول يكون بانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال في حديث للـLBCI "في ظل العجز عن تأمين اي من المرشحين عدد الاصوات الكافي فان الحلّ يكون بالحوار".
واضاف "شكل الحوار الذي أراه مناسبا يقضي القبول بوجود طرف ثان، ومستعدون للذهاب بيد ممدودة وقلب مفتوح، لكن في ظل تعذر رعاية رئيس المجلس لاي حوار داخلي بعدما اصبح طرفا بحسب تأكيد بري نفسه، فالحل يكون بحوار برعاية اوروبية".
تابع "الاكثر فعالية هو الحوار برعاية عربية وخصوصا سعودية، كون المملكة قادرة على القيام بدور اقليمي وعربي بسبب تقاطعتها الدولية والاقليمية والعربية".
وشرح كرامة للموفد الفرنسي سبب تمسكه بترشيح رئيس تيار المردة وعرض لوجهة نظر تكتل التوافق الوطني للخروج من الازمة.
واشار الى ان "الحل الثالث يكون بانتخابات نيابية مبكرة، الا انها لن نتنج واقعًا جديدًا الا اذا تم تعديل قانون الانتخابات وهو امر صعب. "
وأكد كرامة للودريان ان الشغور الرئاسي الذي يحل مع فراغ مرتقب في حاكمية مصرف لبنان واقتراب احالة قائد الجيش الى التقاعد يعطي اشارات سلبية للمسيحيين في لبنان الذين نصرّ على بقائهم في ارضهم.
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