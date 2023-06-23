جنبلاط وتيمور للودريان: لضرورة التحاور بين اللبنانيين والتوافق لانتخاب رئيس

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط خلال لقائهما الموفد الفرنسي جان ايف لودريان على ضرورة التحاور بين اللبنانيين والتوافق لانتخاب رئيس فيما لم يتم التطرق الى اسماء مرشحين.



واكد الاشتراكي على اهمية انتخاب رئيس والى ذلك القيام بمسار اصلاحات طويل اقتصادي ومالي للخروج من الازمة المالية.