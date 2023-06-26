الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دريان هنأ اللبنانيين بعيد الاضحى المبارك: لا وطن دون انتخاب رئيس للجمهورية المؤتمن على مصالحه
أخبار سياسية
2023-06-26 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دريان هنأ اللبنانيين بعيد الاضحى المبارك: لا وطن دون انتخاب رئيس للجمهورية المؤتمن على مصالحه
وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من مكة المكرمة تهنئة الى اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بعيد الأضحى المبارك، سائلا في بيان، "الله عز وجل أن ينعم على لبنان بالأمن والاستقرار وراحة البال وانتخاب رئيس للجمهورية في هذه الأيام المباركة".
وحض "الأطياف السياسية المعنية بالانتخاب على التعاون والتآلف ونشر روح التسامح والمحبة، ونبذ الفرقة"، مؤكدا ان "لا وطن دون انتخاب رئيس للجمهورية المؤتمن على مصالحه، واستمرار الشغور الرئاسي هو عدم الاستقرار وتجاوز لكل المفاهيم التي نص عليها اتفاق الطائف"، وقال: "علينا جميعا رفع الصوت عاليا لنقول لأصحاب القرار في انتخاب رئيس الجمهورية ارحموا لبنان واللبنانيين واتفقوا على الانتخاب والتزام الدستور واتفاق الطائف، وسنقف سدا مانعا أمام الالتفاف حول نصوص الطائف لأن ما يجمعنا كلبنانيين هو الوحدة الوطنية والعيش الواحد واحترام الدستور".
واكد ان "اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بالمحاولات المتكررة لعدم انتخاب رئيس عتيد للجمهورية، فانتخاب رئيس مسؤولية وطنية لا ينبغي التهاون بها مهما كان الخلاف السياسي".
واعرب المفتي دريان عن "تقديره للمملكة العربية السعودية والدول الصديقة على ما تقوم به في لبنان من مساعدة للحفاظ على استقراره وسلامته ووحدته بخاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها".
وشكر "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية الرشيدة على رعايتهم حجاج بيت الله الحرام وتقديم التسهيلات والخدمات لهم لأداء مناسكهم بأمن واستقرار وطمأنينة".
واجرى المفتي دريان اتصالا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وبالرئيس الحالي للحزب النائب تيمور جنبلاط مهنئا بانتخابه بالتزكية، ومتمنيا له" التوفيق في مهامه الجديدة".
أخبار لبنان
أخبار سياسية
اللبنانيين
الاضحى
المبارك:
انتخاب
للجمهورية
المؤتمن
مصالحه
التالي
"لقاء سيدة الجبل": نجدد التمسك بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني كمرجعيتين ضروريتين لأيّ حلّ للأزمة السياسي
جعجع: على حكومة تصريف الأعمال وضع روزنامة عمليّة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية هذا العام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2023-06-23
جنبلاط وتيمور للودريان: لضرورة التحاور بين اللبنانيين والتوافق لانتخاب رئيس
أخبار سياسية
2023-06-23
جنبلاط وتيمور للودريان: لضرورة التحاور بين اللبنانيين والتوافق لانتخاب رئيس
0
آخر الأخبار
2023-06-08
ميشال موسى للـ LBCI: فرنسا تقدم مساعدات للبنان ولكن ايضا هناك مصالح ولودريان لديه ميزة خاصة بعلاقاته القوية على مدى 5 سنوات بالخارجية ما كان يساهم بحلّ مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان
آخر الأخبار
2023-06-08
ميشال موسى للـ LBCI: فرنسا تقدم مساعدات للبنان ولكن ايضا هناك مصالح ولودريان لديه ميزة خاصة بعلاقاته القوية على مدى 5 سنوات بالخارجية ما كان يساهم بحلّ مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان
0
أخبار لبنان
2023-05-29
شقير بعد لقائه دريان: الخروج من هذا النفق يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2023-05-29
شقير بعد لقائه دريان: الخروج من هذا النفق يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
0
أخبار لبنان
2023-05-20
المفتي دريان: التضامن العربي مع لبنان يحفز على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
أخبار لبنان
2023-05-20
المفتي دريان: التضامن العربي مع لبنان يحفز على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
06:59
"لقاء سيدة الجبل": نجدد التمسك بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني كمرجعيتين ضروريتين لأيّ حلّ للأزمة السياسي
أخبار سياسية
06:59
"لقاء سيدة الجبل": نجدد التمسك بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني كمرجعيتين ضروريتين لأيّ حلّ للأزمة السياسي
0
أخبار سياسية
05:49
جعجع: على حكومة تصريف الأعمال وضع روزنامة عمليّة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية هذا العام
أخبار سياسية
05:49
جعجع: على حكومة تصريف الأعمال وضع روزنامة عمليّة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية هذا العام
0
أخبار سياسية
2023-06-23
البزري التقى لودريان شاكرا لفرنسا اهتمامها بلبنان
أخبار سياسية
2023-06-23
البزري التقى لودريان شاكرا لفرنسا اهتمامها بلبنان
0
أخبار سياسية
2023-06-23
جنبلاط وتيمور للودريان: لضرورة التحاور بين اللبنانيين والتوافق لانتخاب رئيس
أخبار سياسية
2023-06-23
جنبلاط وتيمور للودريان: لضرورة التحاور بين اللبنانيين والتوافق لانتخاب رئيس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:43
إطلالة "غريبة" لأصالة نصري في زفاف شقيقها أنس! (صور)
فنّ
04:43
إطلالة "غريبة" لأصالة نصري في زفاف شقيقها أنس! (صور)
0
أخبار دولية
2023-06-14
صربيا توقف ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو وبريشتينا تتهمها بخطفهم
أخبار دولية
2023-06-14
صربيا توقف ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو وبريشتينا تتهمها بخطفهم
0
أخبار لبنان
2023-05-31
قرار بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
أخبار لبنان
2023-05-31
قرار بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
0
آخر الأخبار
14:57
فادي كرم لـ الأحد مع ماريو: القوات اللبنانية لا تخوض معركة شخصية مع فرنجية وربما يكون فرنجية ضحية ثنائي أمل-حزب الله من خلال طريقة ترشيحه وهذا الامر احتمال لا أكثر ومرشح الثنائي سيكون استمرارية لفترة سابقة
آخر الأخبار
14:57
فادي كرم لـ الأحد مع ماريو: القوات اللبنانية لا تخوض معركة شخصية مع فرنجية وربما يكون فرنجية ضحية ثنائي أمل-حزب الله من خلال طريقة ترشيحه وهذا الامر احتمال لا أكثر ومرشح الثنائي سيكون استمرارية لفترة سابقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:30
كلاس أطلق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"..
أخبار لبنان
08:30
كلاس أطلق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"..
0
تقارير نشرة الاخبار
08:13
آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
08:13
آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا
0
أخبار لبنان
07:46
الحلبي يحذّر من خطورة المس بامتحانات الشهادة الثانوية ومن أي محاولة لتطييرها
أخبار لبنان
07:46
الحلبي يحذّر من خطورة المس بامتحانات الشهادة الثانوية ومن أي محاولة لتطييرها
0
أخبار لبنان
06:38
رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدين قرار مجلس الوزراء الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة
أخبار لبنان
06:38
رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدين قرار مجلس الوزراء الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة
0
أخبار دولية
03:13
بوريل: أزمة فاغنر تظهر أن حرب أوكرانيا "تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية"
أخبار دولية
03:13
بوريل: أزمة فاغنر تظهر أن حرب أوكرانيا "تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية"
0
أخبار لبنان
16:00
يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية
أخبار لبنان
16:00
يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
14:01
محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
2
فنّ
12:53
ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)
فنّ
12:53
ديو غنائي جمع سيرين عبد النور برامي عيّاش في حفل زفاف غنى غندور ويجتاح الإنترنت! (فيديو)
3
خبر عاجل
06:37
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
خبر عاجل
06:37
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
4
خبر عاجل
14:48
انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦
خبر عاجل
14:48
انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على منتخب لبنان ٦٠-٣٦
5
خبر عاجل
13:56
انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢
خبر عاجل
13:56
انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢
6
أمن وقضاء
02:14
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
أمن وقضاء
02:14
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
7
خبر عاجل
09:25
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط: سنمضي في دروب العمل لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً من جبهات الرفض ومن أجل إصلاح اقتصادي وحقوق المواطن وكرامته
خبر عاجل
09:25
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط: سنمضي في دروب العمل لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً من جبهات الرفض ومن أجل إصلاح اقتصادي وحقوق المواطن وكرامته
8
خبر عاجل
15:19
خسارة لبنان أمام منتخب مدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بنتيجة نهائية ٨٣-٦٦
خبر عاجل
15:19
خسارة لبنان أمام منتخب مدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بنتيجة نهائية ٨٣-٦٦
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More