دريان هنأ اللبنانيين بعيد الاضحى المبارك: لا وطن دون انتخاب رئيس للجمهورية المؤتمن على مصالحه

وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من مكة المكرمة تهنئة الى اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بعيد الأضحى المبارك، سائلا في بيان، "الله عز وجل أن ينعم على لبنان بالأمن والاستقرار وراحة البال وانتخاب رئيس للجمهورية في هذه الأيام المباركة".



وحض "الأطياف السياسية المعنية بالانتخاب على التعاون والتآلف ونشر روح التسامح والمحبة، ونبذ الفرقة"، مؤكدا ان "لا وطن دون انتخاب رئيس للجمهورية المؤتمن على مصالحه، واستمرار الشغور الرئاسي هو عدم الاستقرار وتجاوز لكل المفاهيم التي نص عليها اتفاق الطائف"، وقال: "علينا جميعا رفع الصوت عاليا لنقول لأصحاب القرار في انتخاب رئيس الجمهورية ارحموا لبنان واللبنانيين واتفقوا على الانتخاب والتزام الدستور واتفاق الطائف، وسنقف سدا مانعا أمام الالتفاف حول نصوص الطائف لأن ما يجمعنا كلبنانيين هو الوحدة الوطنية والعيش الواحد واحترام الدستور".



واكد ان "اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بالمحاولات المتكررة لعدم انتخاب رئيس عتيد للجمهورية، فانتخاب رئيس مسؤولية وطنية لا ينبغي التهاون بها مهما كان الخلاف السياسي".



واعرب المفتي دريان عن "تقديره للمملكة العربية السعودية والدول الصديقة على ما تقوم به في لبنان من مساعدة للحفاظ على استقراره وسلامته ووحدته بخاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها".



وشكر "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية الرشيدة على رعايتهم حجاج بيت الله الحرام وتقديم التسهيلات والخدمات لهم لأداء مناسكهم بأمن واستقرار وطمأنينة".



واجرى المفتي دريان اتصالا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وبالرئيس الحالي للحزب النائب تيمور جنبلاط مهنئا بانتخابه بالتزكية، ومتمنيا له" التوفيق في مهامه الجديدة".