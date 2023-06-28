الكتائب: نثمن مبادرات الأصدقاء لإنهاء الشغور.. وعلى وزير المالية الافراج عن نتائج التدقيق الجنائي

اعتبر المكتب السياسي الكتائبي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في بيان أنه:1- تعنّت حزب الله وتحميل الآخرين وزر هيمنته على البلد وشل مؤسساته بحجة تمسكه بالتوافق هو في الواقع استمرار في التضليل ودعوة مكشوفة للإذعان لشروطه فأي توافق لا بد ان يحمل في طياته مقومات بديهية ليصل الى أهدافه وأولها التخلي عن الشروط المسبقة والأسماء المنزلة ونهج الفوقية والترهيب وجميعها أسس غير متوفرة في الطروحات المعلنة والمستترة التي تساق يومياً من قبل حزب الله وفريقه.في البرلمان فريق يتمسك بلبنان ومؤسساته وسيادته ودوره وشعبه ويعتبر أن الكرة اليوم في ملعب حزب الله وفريقه للتخلي عن كل أشكال فرض الرأي والهيمنة على القرار والرجوع الى الدستور والاحتكام الى نصوصه والقبول بقواعد الديمقراطية ونتائجها كمدخل وحيد لإنقاذ لبنان واخراجه من الفراغ وما هو خارج هذه الثوابت لن يقود الى أي نتيجة.ان حزب الكتائب اذ يثمن كل المبادرات التي يقودها أصدقاء لبنان، يؤكد ان قراره اتخذ وان الضغوطات مهما بلغ حجمها، لن تدفع الفريق السيادي والإصلاحي الى الاستسلام أو الرضوخ.2-ينتظر اللبنانيون منذ أكثر من سنة انجاز شركة ألفاريز آند مارسال تقريرها حول نتائج التدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان لينتهي مصادراً في يد وزير المالية الذي بالتكافل والتضامن مع المنظومة الحاكمة قرر حجب نتائجه عن اللبنانيين الذين تكبدوا ما يزيد عن مليوني دولار من أموالهم لقاء معرفة الحقيقة.يطالب حزب الكتائب بالإفراج فوراً عن التقرير ونشره افساحاً في المجال امام القضاء للقيام بواجبه وملاحقة المسؤولين عن افلاس البلد واللبنانيين والسماح للنواب بالقيام بعملهم التشريعي والرقابي في المجال المالي.3-لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يتقدم حزب الكتائب اللبنانية بالتهاني من اللبنانيين عموماً والمسلمين بشكل خاص آملاً ان يحمل العيد بمعانيه الفرج للبنان والخلاص للبنانيين.