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جرادة للـLBCI: لا ألوم المبادرة الفرنسية بل ألوم الذين لم يُبادروا في لبنان

أخبار سياسية
2023-06-30 | 03:29
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جرادة للـLBCI: لا ألوم المبادرة الفرنسية بل ألوم الذين لم يُبادروا في لبنان
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جرادة للـLBCI: لا ألوم المبادرة الفرنسية بل ألوم الذين لم يُبادروا في لبنان

رأى النائب الياس جرادة ان "التغيير لا يحصل من خلال تغيير الاشخاص بل من خلال تغيير ثقافة".

واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI انه "يجب ان نبقى في البرلمان في جلسات متتالية، الى حين تصاعد الدخان الابيض، وبإمكاننا التحاور في الداخل والوصول الى قواسم مشتركة وانتاج رئيس".

وأشار الى ان "القرار الداخلي له موقفه، ولكنه تحوّل الى منحى تعطيلي".

وتمنى تحويل الطاقة الداخلية الى مبادرة ايجابية.

وقال"لا ألوم المبادرة الفرنسية بل ألوم الذين لم يُبادروا اي السياسيين في لبنان، وجلسوا في انتظار من ينقل الرسائل بينهم".

وأضاف "الداخل يجب ان يبادر ويصنع قراره وأن يتماها مع الخارج لأن هنالك مصالح، ولا أعوّل على الخارج لكي يصنع لي قراري".






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