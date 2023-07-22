عقيص للـLBCI: حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك حقّ تمديد أو تعيين أو قبول اي استقالة في ملف الحاكمية..ونحن من سيستمع الى لودريان هذه المرّة

اعتبر النائب جورج عقيص ان "هناك ثلاثة امور لمعالجة الفراغ المقبل بحاكمية مصرف لبنان، الاول: تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الاعمال، الثاني: التمديد للحاكم الحالي والثالث: انتقال سلطة الحاكم الى النائب الاول"، سائلًا:"هل تملك حكومة تصريف الأعمال حقّ التمديد أو التعيين؟".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "نواب الحاكم الاربعة قالوا: في الأول من آب لن نخالف القانون، وفي ذلك اشارة الى ان كل الفترة التي تسبق هذا التاريخ كانت مشوبة بمخالفة القوانين وكأن في حديثهم ادانة لكل السياسات السابقة".



واضاف عقيص "نريد من نواب الحاكم او من القائمين على السياسة النقدية ان يطبقوا القوانين، ومن الحكومة القيام بالخطة الانقاذية، وعلى مجلس النواب اصدار تشريعات وقوانين اصلاحية بعد انتخاب رئيس جمهورية ونريد الغاء المنصات الوهميّة".



ووصف الجلسات التي عقدت في البرلمان مع لجنة الادارة والعدل ومع نواب حاكم مصرف لبنان بالـ"ايجابية".



واشار الى ان " حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك حقّ تمديد أو تعيين أو قبول اي استقالة في ملف الحاكمية، وهناك وشوشات تقول انه عندما نصل الى 31 تموز يُطلب من الحاكم الاستمرار بتسيير المرفق العام، وهذه هرطقة دستورية قابلة للطعن والابطال في اليوم الثاني".



ولفت عقيص الى ان " حاكم مصرف لبنان مُلزم ان يقوم بتسليم وتسّلم مع نائبه الاول وسيم منصوري وبعد الاستلام يحقّ لمنصوري الاستقالة وبما أن الحكومة تُصّرف الأعمال فلا يحقّ لها أن تقبل الاستقالة لذا يُكمل منصوري بتسيير المرفق العام وتكون الصلاحيات قد انتقلت اليه كاملة".



وأكد ان " الاكثرية النيابية ضدّ التمديد للحاكم وضدّ تعيين حاكم جديد من قبل حكومة تصريف الاعمال وضد استقالة النواب الاربعة".



وقال " نتقاطع مع التيار الوطني الحرّ على رفض ترشيح فرنجية واسباب الرفض ربّما تكون مختلفة عن أسباب رفضنا له ونتقاطع معه على تبنّي ترشيح أزعور".



وفي الملف الرئاسي، قال :"لا اعتقد أن لودريان سيستمع الينا في هذه الزيارة بل نحن من سنستمع اليه والسؤال: هل سيكون لودريان ممثلًا لدولته فقط أو للقاء الدول الخمس؟".



وعن علاقتهم بفرنسا قال "هي علاقة تاريخية وفرنسا دولة صديقة وتدعم لبنان في أمور عدّة، ولا أعتقد ان هذه العلاقة ممكن أن تهتزّ بموقف تأخذه فرنسا بلحظة سياسية معينة في لبنان، وهذه العلاقة قائمة على احترام متبادل، ونحن نلتقي بالفرنسيين بشكل دائم ونتسمع اليهم ويستمعوا الينا".





