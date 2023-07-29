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نصرالله: لا يجوز تعطيل مجلس النواب..وعلى الحكومة أن تتحمّل المسؤولية
أخبار سياسية
2023-07-29 | 04:49
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نصرالله: لا يجوز تعطيل مجلس النواب..وعلى الحكومة أن تتحمّل المسؤولية
أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية، أنّ "على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية تجاه الناس مهما كانت الصّعوبات، ولا يجوز تعطيل مجلس النواب وبالحدّ الأدنى يجب البتّ بالتشريعات الضروريّة".
واعتبر نصرالله أنّ "فتح الباب لحوارات ثنائيّة جادة قد يفتح أفقاً في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل فيه إلى نتيجة".
وأكد أنّ "لبنان هو المُعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتلّ جزءاً من أرضنا وهي أعادت احتلال جزء من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفزازات"، وقال: أيّها الصهاينة، انتبهوا من أيّ حماقة أو أيّ خيارات، والمقاومة لن تتهاون عن أيّ من مسؤولياتها لا في الردع ولا في التحرير وستكون جهازة لأيّ خيار ولن تسكت عن أيّ حماقة".
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