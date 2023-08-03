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نصرالله: حزب الله لا يملك رواية لما جرى في عين الحلوة..ومن ضيّع الحقيقة في تفجير المرفأ هو الذي عمل على تسييسها

أخبار سياسية
2023-08-03 | 11:52
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نصرالله: حزب الله لا يملك رواية لما جرى في عين الحلوة..ومن ضيّع الحقيقة في تفجير المرفأ هو الذي عمل على تسييسها
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نصرالله: حزب الله لا يملك رواية لما جرى في عين الحلوة..ومن ضيّع الحقيقة في تفجير المرفأ هو الذي عمل على تسييسها

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان "من ضيّع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو الذي عمل على تسييس القضية من البداية، والسبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية".

وقال خلال كلمة له في الحفل التأبيني للشيخ عفيف النابلسي ان "المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح والفج في كل شيء".

واضاف " هناك مصادر كثيرة يمكن أن تدر أموالاً على الخزينة اللبنانية لكنها ممنوعة بسبب فيتو من السفارة الأميركية".

وعلى مقلب أحداث عين الحلوة، أكد نصرالله أن "حزب الله لا يملك رواية لما جرى في عين الحلوة"، وقال "لسنا معنيين بتقديم أي رواية".

وناشد كل المرجعيات اللبنانية والفلسطينية من أجل وقف الإقتتال في مخيم عن الحلوة.

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