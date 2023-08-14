الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فضل الله من عيتا الشعب: المقاومة حريصة على بلدها وشعبها وعلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك
أخبار سياسية
2023-08-14 | 06:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
فضل الله من عيتا الشعب: المقاومة حريصة على بلدها وشعبها وعلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان هزيمة المشروع الصهيوني في لبنان، الذي كانت حرب تموز واحدة من عناوينه الكبرى، لم تعنِ أن الذين ضد فكرة المقاومة غيّروا قناعاتهم، فهم عندما تسنح لهم الفرصة، لا يتوانون عن شحذ سيوفهم، لكن مشكلتهم أنهم لا يملكون القدرة، ولا يملكون منطقا وحجة وأدلة، فتصبح هذه السيوف أدوات تحريض طائفي ومذهبي، وكلما قويت المقاومة وضعف العدو، يشعرون بالهزيمة، فيزداد غيظهم وحنقهم.
وخلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله لمناسبة انتصار ١٤ آب الذي اقيم في محلة خلّة وردة ببلدة عيتا الشعب الجنوبية، لفت النائب فضل الله إلى أنه دائما كان هناك من هو مع المقاومة ومن هو ضدها، فالانقسام حولها ليس جديدا، وهو قبل نشأة حزب الله، ونحن كنا نقطع المراحل، لاننا نريد ان نهزم الاصل الذي هو العدو، وعندما هزمناه في العام ألفين هناك من شعر بالهزيمة في لبنان، لانّ مشروعه هزم.
وقال: لأنّ المقاومة حريصة على بلدها وشعبها وعلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك، فإنها ترفض الانجرار الى خطابهم الفتنوي، ولغتهم البغيضة، التي تنم عن عجز وفشل في صياغة خطاب وطني، فهم يريدون جر البلد إلى الفتنة من خلال تعبئة الشارع، وتحريضهم البغيض، ودفع اللبنانيين إلى التقاتل غير آبهين بالنتائج الكارثية على الناس، بما فيهم من يدعون تمثيله، وبالمقابل فإنّ تحريضهم يعطي مفعولا عكسيا عند بقية اللبنانيين خصوصا بيئة المقاومة التي تزداد تمسكا بالمقاومة وسلاحها وانجازاتها، ولئن كانوا يريدون استفزاز هذه البيئة لتقوم بردة فعل، فإنّ ما يمتلكه جمهور المقاومة من وعي وحكمة وشجاعة، هو الذي يفوت الفرصة على اولئك الذين يحملون مشروع الفتنة في لبنان.
وأوضح النائب فضل الله أنه في لبنان هناك مشروعان، واحد يؤمن بخيار المقاومة للدفاع عن لبنان وحمايته واستثمار ثرواته خصوصا النفط والغاز، ويتمسك بالسلم الأهلي والعيش المشترك ويرفض الفتنة والفوضى، وجاد في بناء مؤسسات الدولة ووضع خطط التعافي المالي والاقتصادي، ويسعى عندما تقع اي مشكلة لحلها ضمن الاطر القانونية، وهو ما قمنا به عند الاعتداء علينا من مجموعة مسلحة في الكحالة، إذ منذ البداية ذهبنا الى مؤسسات الدولة وطلبنا الجيش والقوى الامنية للمعالجة وبعدها للتحقيق لتحديد المعتدين ومن حرضهم ودفعهم للاعتداء على هذه الشاحنة وعلى اخواننا الذين كانوا موجودين فيها.
واضاف: نحن الذين نمتلك الشعبية والحضور والقوة والحق نلجأ لمؤسسات الدولة، حتى في القضايا المالية او الاقتصادية نساعد ونقدم الخدمات ونخفف من الازمات ونبذل كل جهد ممكن، ولكن لسنا نحن من يستطيع ان يحل المشكلة، انما مؤسسات الدولة على كافة الصعد، ونحن نحمل مشروع الدولة الحقيقية، ونسعى اليه من خلال شراكتنا داخل مؤسساتها في المجلس النيابي والحكومة ونتشدد في المحافظة على سلمنا الاهالي ونواجه التحريض بلغة العقل ونواجه الاستفزاز بالحكمة.
وتابع: أصحاب المشروع الآخر لا يريدون دولة حرة وسيدة ومستقلة وتملك قرارها، انما يقبلون بدولة مرتمية في احضان الخارج، وتكون ملحقة بالعدو الصهيوني وخاضعة للهيمنة الامريكية، ولذلك هم لا يتركون مناسبة الا ويحاولون تهديم ما تبقى من مؤسسات دولة والعمل على تحريض الناس من اجل احداث فتنة وانقسام، وضرب عوامل القوة الوطنية بدءاً من استهدافهم للمقاومة وصولا إلى الجيش الوطني مرورا برفضهم أي تلاقي وحوار بين اللبنانيين.
وقال: عندما عمل الجيش في حادثة الكحالة في اطار وطني لمنع الفتنة وعدم الانجرار لمشكلة اكبر، بدأوا بمهاجمته والتشكيك فيه وتنظيم حملة ضده، فاذا كان الجيش قويا في مواجهة العدو وحكيما في حماية السلم الاهلي فلا يريدونه، وانما يريدونه على شاكلتهم، جيشاً ضعيفاً في مواجهة العدو وقوياً على شعبه، وأداة في مشاريعهم التقسيمية والفتنوية، اما الجيش الذي يقف اليوم في مواجهة العدو او يتصرف بحكمة ووطنية في حادثة افتعلوها بتحريضهم وأحقادهم، فيصبح عرضه لتشكيكهم واتهاماتهم.
وأكد النائب فضل الله أنّ وجود المقاومة وشرعيتها لا يحتاج الى اذن اولئك الذين لم يكونو يوما في صف الشعب المقاوم للاحتلال، فشرعيتها مستمدة من شعبها ومن المواثيق الدولية والقيم الانسانية، وعندما يكون هناك اعتداء واحتلال لا ننتظر اذنا من أحد، وهذا حق طبيعي للانسان، ومن يريد التحدث عن منطق الدولة، فعلى المستوى الدستوري استمدت المقاومة هذا الحق من اتفاق الطائف والبيانات الوزارية المصادق عليها بقوانين المجلس النيابي منذ ذلك الاتفاق، وهذا اصبح عرفا دستوريا، واما خصومها فهم من خرج عن الدستور والقوانين والمواثيق، فهم خارجون عن الدولة والقانون، باستهدافهم للمقاومة.
وقال: منذ التحرير الذي قدمناه بأبهى صوره، كنا حريصين دائما على أمن واستقرار هذه المنطقة، ونرفض اي مس بسلمها الاهلي واستقرارها، ومنذ التحرير قلنا ان مسؤولية الامن في المنطقة المحررة هي بعهدة الدولة اللبنانية بمؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ونريد الحفاظ على هذا النموذج من الحياة الهادئة والمستقرة هنا، ولا نقبل ان يعكر صفوها احد، ولدينا مؤسسات للدولة تعالج اي مشكلة، ولكن هناك دائما من لا يعجبه هذا المشهد خاصة العدو الاسرائيلي الذي كان يمنّي النفس في العام 2000 أن تتكرر تجارب اخرى حصلت في لبنان، وعمل لحصول ذلك وفشل.
أخبار لبنان
أخبار سياسية
الشعب:
المقاومة
حريصة
بلدها
وشعبها
الوحدة
الوطنية
والعيش
المشترك
التالي
قاووق: حزب الله عمل على تطويق حادثة الكحالة وقطع طريق الفتنة
هاشم: للتعاطي بحكمة وعقلانية وخطاب موزون في مواجهة القضايا المستجدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-11
جبور للـLBCI: لا يمكن إنقاذ البلد إلا بالوحدة الوطنية والاتفاق اللبناني-اللبناني ... وهذا كان خطأ حزب الله
أخبار لبنان
2023-08-11
جبور للـLBCI: لا يمكن إنقاذ البلد إلا بالوحدة الوطنية والاتفاق اللبناني-اللبناني ... وهذا كان خطأ حزب الله
0
آخر الأخبار
2023-07-30
الوكالة الوطنية للاعلام: سماع إطلاق رصاص بين الحين والآخر في مخيم عين الحلوة على خلفية الإشكال المسلح أمس و"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" تعقد في هذه الاثناء اجتماعا موسعا لمتابعة الوضع الأمني
آخر الأخبار
2023-07-30
الوكالة الوطنية للاعلام: سماع إطلاق رصاص بين الحين والآخر في مخيم عين الحلوة على خلفية الإشكال المسلح أمس و"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" تعقد في هذه الاثناء اجتماعا موسعا لمتابعة الوضع الأمني
0
أخبار سياسية
2023-07-29
نصرالله: لا يجوز تعطيل مجلس النواب..وعلى الحكومة أن تتحمّل المسؤولية
أخبار سياسية
2023-07-29
نصرالله: لا يجوز تعطيل مجلس النواب..وعلى الحكومة أن تتحمّل المسؤولية
0
آخر الأخبار
2023-07-29
نصرالله: أقول للإسرائيليين إنتبهوا من أي حماقة وإنتبهوا من أي خيارات خاطئة والمقاومة في لبنان لن تتهاون ولن تتخلّى عن مسؤولياتها لا في الحماية ولا في الردع ولا في التحرير ولن تحني رقبتها للكيان المهزوم
آخر الأخبار
2023-07-29
نصرالله: أقول للإسرائيليين إنتبهوا من أي حماقة وإنتبهوا من أي خيارات خاطئة والمقاومة في لبنان لن تتهاون ولن تتخلّى عن مسؤولياتها لا في الحماية ولا في الردع ولا في التحرير ولن تحني رقبتها للكيان المهزوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
06:24
قاووق: حزب الله عمل على تطويق حادثة الكحالة وقطع طريق الفتنة
أخبار سياسية
06:24
قاووق: حزب الله عمل على تطويق حادثة الكحالة وقطع طريق الفتنة
0
أخبار سياسية
04:53
هاشم: للتعاطي بحكمة وعقلانية وخطاب موزون في مواجهة القضايا المستجدة
أخبار سياسية
04:53
هاشم: للتعاطي بحكمة وعقلانية وخطاب موزون في مواجهة القضايا المستجدة
0
أخبار سياسية
03:32
مارك ضو للـLBCI: الطائف يُلغي أي سلاح خارج الدولة ونقطة على السطر
أخبار سياسية
03:32
مارك ضو للـLBCI: الطائف يُلغي أي سلاح خارج الدولة ونقطة على السطر
0
أخبار سياسية
2023-08-07
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام
أخبار سياسية
2023-08-07
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
0
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
0
منوعات
2023-08-12
مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!
منوعات
2023-08-12
مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!
0
رياضة
13:24
النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي الهلال
رياضة
13:24
النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي الهلال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
0
أخبار دولية
06:33
البرهان يتهم الدعم السريع "بالغدر" وقتال عنيف غربي السودان
أخبار دولية
06:33
البرهان يتهم الدعم السريع "بالغدر" وقتال عنيف غربي السودان
0
أخبار لبنان
06:02
مولوي: ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية
أخبار لبنان
06:02
مولوي: ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية
0
خبر عاجل
05:04
كنعاني: العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض وعبد اللهيان يزور المملكة قريبًا
خبر عاجل
05:04
كنعاني: العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض وعبد اللهيان يزور المملكة قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:14
نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم
0
رياضة
14:12
نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف
رياضة
14:12
نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف
0
السياحة في لبنان
14:10
أهلا بهالطلة من آثار صور!
السياحة في لبنان
14:10
أهلا بهالطلة من آثار صور!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:07
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
حال الطقس
01:07
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
2
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
3
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
4
فنّ
14:30
كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)
فنّ
14:30
كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)
5
فنّ
04:35
نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟
فنّ
04:35
نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟
6
منوعات
15:47
غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!
منوعات
15:47
غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!
7
فنّ
04:20
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
فنّ
04:20
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
8
صحف اليوم
00:25
مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"
صحف اليوم
00:25
مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More