الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاووق: حزب الله عمل على تطويق حادثة الكحالة وقطع طريق الفتنة
أخبار سياسية
2023-08-14 | 06:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
قاووق: حزب الله عمل على تطويق حادثة الكحالة وقطع طريق الفتنة
شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أن "الأزمة الوطنية تزداد تعقيداً على كل المستويات، وقد زادها تعقيداً التوترات الأمنية المتنقلة من مكان إلى مكان، من عين الحلوة إلى الكحالة إلى غيرها من الأماكن".
واعتبر خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة صفد البطيخ الجنوبية، أنه "رغم كل ما يشهده لبنان من أزمات مختلفة، فإن الخطر الأكبر على السلم الأهلي في لبنان هو مشروع الفتنة الشيطاني الذي يسعى إليه أصحاب الأخقاد الدفينة الذين لم يخرجوا من تاريخهم الأسود".
ورأى سماحته أن "أبواق الفتنة السياسية والإعلامية هي التي اججت حادثة الكحالة، وتجييش الناس لإشعال الفتنة"، مشدداً على أن "حزب الله ومن موقع المسؤولية الوطنية والحرص على السلم الأهلى عمل على تطويقها وقطع طريق الفتنة".
وإذ أشاد بـ"الموقف الوطني للرئيس السابق العماد ميشال عون"، اعتبر أن "موقفه كان صوت الحكمة وصوت الوعي الوطني الذي يرفض الفتنة”، وأكد أن "الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر متواصل ويتقدم بإيجابية ولن يتأثر".
وختم الشيخ قاووق بالقول: "بعد الذي حدث في الكحالة، فإن النتيجة الأكيدة أننا اليوم أكثر تصميماً وإصراراً على إيصال رئيس للجمهورية يؤتمن على حماية السلم الأهالي والوحدة الوطنية".
أخبار لبنان
أخبار سياسية
تطويق
حادثة
الكحالة
الفتنة
فضل الله من عيتا الشعب: المقاومة حريصة على بلدها وشعبها وعلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:45
مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: العناصر الأمنية تصرّفوا في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي ونؤكّد الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد
آخر الأخبار
05:45
مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: العناصر الأمنية تصرّفوا في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي ونؤكّد الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد
0
أخبار لبنان
2023-08-13
رعد: حادثة الكحالة كانت بسبب التحريض والحقد الذي ينفثه الآخرون
أخبار لبنان
2023-08-13
رعد: حادثة الكحالة كانت بسبب التحريض والحقد الذي ينفثه الآخرون
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-12
ما بعد حادثة الكحالة: مساع للتهدئة ولا توجّهات تصعيدية
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-12
ما بعد حادثة الكحالة: مساع للتهدئة ولا توجّهات تصعيدية
0
صحف اليوم
2023-08-12
"حزب الله" يتحمل مسؤولية منع انزلاق حادث الكحالة إلى تصعيد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2023-08-12
"حزب الله" يتحمل مسؤولية منع انزلاق حادث الكحالة إلى تصعيد (الشرق الأوسط)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
06:14
فضل الله من عيتا الشعب: المقاومة حريصة على بلدها وشعبها وعلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك
أخبار سياسية
06:14
فضل الله من عيتا الشعب: المقاومة حريصة على بلدها وشعبها وعلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك
0
أخبار سياسية
04:53
هاشم: للتعاطي بحكمة وعقلانية وخطاب موزون في مواجهة القضايا المستجدة
أخبار سياسية
04:53
هاشم: للتعاطي بحكمة وعقلانية وخطاب موزون في مواجهة القضايا المستجدة
0
أخبار سياسية
03:32
مارك ضو للـLBCI: الطائف يُلغي أي سلاح خارج الدولة ونقطة على السطر
أخبار سياسية
03:32
مارك ضو للـLBCI: الطائف يُلغي أي سلاح خارج الدولة ونقطة على السطر
0
أخبار سياسية
2023-08-07
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام
أخبار سياسية
2023-08-07
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الارقام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
0
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
0
منوعات
2023-08-12
مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!
منوعات
2023-08-12
مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!
0
رياضة
13:24
النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي الهلال
رياضة
13:24
النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي الهلال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
0
أخبار دولية
06:33
البرهان يتهم الدعم السريع "بالغدر" وقتال عنيف غربي السودان
أخبار دولية
06:33
البرهان يتهم الدعم السريع "بالغدر" وقتال عنيف غربي السودان
0
أخبار لبنان
06:02
مولوي: ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية
أخبار لبنان
06:02
مولوي: ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية
0
خبر عاجل
05:04
كنعاني: العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض وعبد اللهيان يزور المملكة قريبًا
خبر عاجل
05:04
كنعاني: العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض وعبد اللهيان يزور المملكة قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:14
نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم
0
رياضة
14:12
نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف
رياضة
14:12
نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف
0
السياحة في لبنان
14:10
أهلا بهالطلة من آثار صور!
السياحة في لبنان
14:10
أهلا بهالطلة من آثار صور!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:07
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
حال الطقس
01:07
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
2
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
3
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
4
فنّ
14:30
كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)
فنّ
14:30
كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)
5
فنّ
04:35
نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟
فنّ
04:35
نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟
6
منوعات
15:47
غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!
منوعات
15:47
غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!
7
فنّ
04:20
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
فنّ
04:20
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
8
صحف اليوم
00:25
مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"
صحف اليوم
00:25
مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More