الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
31
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
37
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
31
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
37
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوشكيان: لا يجوز للانقسامات أن تعرقل انتظام عمل المؤسسات
أخبار سياسية
2023-08-20 | 05:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بوشكيان: لا يجوز للانقسامات أن تعرقل انتظام عمل المؤسسات
اعتبر النائب جورج بوشكيان، أنه "ليس مقبولاً بعد الآن تعطيل الحياة التشريعيّة والسياسية والاقتصادية بسبب المناكفات والانقسامات بين الكتل النيابيّة والأحزاب والقوى المعارضة والموالاة"، مشيرا الى ان "المواطن ينتظر من المسؤولين يقظة ضمير، وشعور وطني بالمسؤولية، والقيام بدورهم وآداء مهامهم في الحكومة والمجلس النيابي والوزارات والادارات العامة".
وقال في بيان: "لا يجوز أن تعرقل الخلافات وتجمّد انتظام عمل المؤسسات تحت أيّ ذريعة. إن وضع الحكومة المستقيلة يستدعي عملاً متواصلاً وجهداً مضاعفاً من رئيسها وأعضائها، وهم ما يبذلونه تحت سقف القانون. لا تستقيم عجلة الدولة من دون حكومة كاملة الشرعيّة وإن غدت تصرّف الأعمال".
وأضاف: "يسود الوضع نفسه في المجلس النيابي الذي وإن كان تحوّل إلى هيئة ناخبة، فلا شيء يمنع انعقاده واقرار مشاريع قوانين ضرورية وحيوية لاستعادة الأموال المصادرة في المصارف مثل الكابيتول كونترول، ومثل الصندوق السيادي لعائدات النفط وغيرها من المشاريع. وقد صدّقت هذه المشاريع في اللجان الفرعية والمشتركة، ولقيت موافقة وتوافق واجماع عليها من النواب".
وتابع بوشكيان: "طالما هناك توافق لم ينجح حتى الآن على أولويّة انتخاب رئيس للجمهورية، نحن مدعوون في الحكومة والمجلس النيابي إلى وضع الأسس والأرضية المتينة لانطلاقة عمل رئيس الجمهورية المقبل. مشاريع القوانين هي في مثابة ذخيرة يتسلّح بها الرئيس المقبل في بداية عهده الذي سيكون عصبه الثروة النفطية المنتظرة. ويبقى الحل والطريق الاقصر والأسلم للوصول الى الاستقرار الدستوري، الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، فيكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويسلم الاقتصاد وتستقر الأوضاع وينجو لبنان من المخاطر المحدقة به".
أخبار لبنان
أخبار سياسية
للانقسامات
تعرقل
انتظام
المؤسسات
جعجع: نريد رئيسًا لكل لبنان أو لا رئيس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-12
بو عاصي للـLBCI: هدفنا قطع الطريق على مرشح حزب الله وانتظام عمل المؤسسات لذا تقاطعنا على ترشيح جهاد أزعور
أخبار لبنان
2023-06-12
بو عاصي للـLBCI: هدفنا قطع الطريق على مرشح حزب الله وانتظام عمل المؤسسات لذا تقاطعنا على ترشيح جهاد أزعور
0
آخر الأخبار
2023-06-12
بو عاصي للـLBCI: لدينا خيار واحد في السياسة وخصوصا بما يتعلق بانتخاب الرئيس وهو احترام الدستور واحترام القوانين والمشاركة لانتظام عمل المؤسسات ونريد رئيسًا سياديًا واصلاحيًا
آخر الأخبار
2023-06-12
بو عاصي للـLBCI: لدينا خيار واحد في السياسة وخصوصا بما يتعلق بانتخاب الرئيس وهو احترام الدستور واحترام القوانين والمشاركة لانتظام عمل المؤسسات ونريد رئيسًا سياديًا واصلاحيًا
0
آخر الأخبار
2023-06-12
بيار بو عاصي للـLBCI: هدفنا قطع الطريق على مرشح حزب الله وانتظام عمل المؤسسات لذا تقاطعنا على ترشيح جهاد أزعور بعدما لم ننجح بايصال مرشحنا ميشال معوض ولم يأت احد عند الآخر كما اعلن جبران باسيل
آخر الأخبار
2023-06-12
بيار بو عاصي للـLBCI: هدفنا قطع الطريق على مرشح حزب الله وانتظام عمل المؤسسات لذا تقاطعنا على ترشيح جهاد أزعور بعدما لم ننجح بايصال مرشحنا ميشال معوض ولم يأت احد عند الآخر كما اعلن جبران باسيل
0
صحف اليوم
2023-08-19
مرجع مسؤول لـ"الجمهورية": أجواء المؤسسات المالية الدولية تجاه وضع لبنان غير مطمئنة
صحف اليوم
2023-08-19
مرجع مسؤول لـ"الجمهورية": أجواء المؤسسات المالية الدولية تجاه وضع لبنان غير مطمئنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
05:28
جعجع: نريد رئيسًا لكل لبنان أو لا رئيس
أخبار سياسية
05:28
جعجع: نريد رئيسًا لكل لبنان أو لا رئيس
0
أخبار سياسية
05:08
قبلان: البلد بحاجة الى تضامن وطني لانقاذه لان الكيان كله على المذبح
أخبار سياسية
05:08
قبلان: البلد بحاجة الى تضامن وطني لانقاذه لان الكيان كله على المذبح
0
أخبار سياسية
04:51
حسين الحاج حسن: نحن منفتحون على تفاهم وطني لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل مصلحة كل اللبنانيين
أخبار سياسية
04:51
حسين الحاج حسن: نحن منفتحون على تفاهم وطني لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل مصلحة كل اللبنانيين
0
أخبار سياسية
04:32
كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن بالمسح الشامل.. والمطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي
أخبار سياسية
04:32
كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن بالمسح الشامل.. والمطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-11
بتهمة "معاداة المثليين"... اعتقال مراهقة شبّهت ضابطة الشرطة بـ"المثلية" وفيديو يوثق الحادث!
منوعات
2023-08-11
بتهمة "معاداة المثليين"... اعتقال مراهقة شبّهت ضابطة الشرطة بـ"المثلية" وفيديو يوثق الحادث!
0
فنّ
2023-01-04
رباب كنعان مفاجأة "باب الحارة 13"... "الآنسة وردة" تتراجع عن اعتزالها
فنّ
2023-01-04
رباب كنعان مفاجأة "باب الحارة 13"... "الآنسة وردة" تتراجع عن اعتزالها
0
منوعات
2023-08-18
نُقلت الى المستشفى بعد أن هاجمها كلب بوحشية أمام طفلها...وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-18
نُقلت الى المستشفى بعد أن هاجمها كلب بوحشية أمام طفلها...وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-17
فرص عمل جديدة في لبنان قريبًا.. كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-17
فرص عمل جديدة في لبنان قريبًا.. كيف؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:23
الشيخ محمد يزبك: السلاح هو لمقاومة العدو الاسرائيلي وليس للاستخدام الداخلي
أخبار لبنان
07:23
الشيخ محمد يزبك: السلاح هو لمقاومة العدو الاسرائيلي وليس للاستخدام الداخلي
0
أخبار سياسية
05:28
جعجع: نريد رئيسًا لكل لبنان أو لا رئيس
أخبار سياسية
05:28
جعجع: نريد رئيسًا لكل لبنان أو لا رئيس
0
أخبار لبنان
05:02
الراعي لمعطّلي انتخاب الرئيس: تخالفون الدستور وتهدمون الجمهوريّة وتبعثرون السلطة..خافوا الله ولعنة التاريخ
أخبار لبنان
05:02
الراعي لمعطّلي انتخاب الرئيس: تخالفون الدستور وتهدمون الجمهوريّة وتبعثرون السلطة..خافوا الله ولعنة التاريخ
0
أخبار سياسية
03:58
فضل الله: نناقش ورقة التيار الوطني وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة
أخبار سياسية
03:58
فضل الله: نناقش ورقة التيار الوطني وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة
0
أخبار لبنان
03:39
قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لاستراتيجية المقاومة
أخبار لبنان
03:39
قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لاستراتيجية المقاومة
0
أخبار دولية
14:08
هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟
أخبار دولية
14:08
هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟
2
منوعات
14:02
بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟
منوعات
14:02
بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟
3
أمن وقضاء
13:49
بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء
أمن وقضاء
13:49
بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء
4
أمن وقضاء
10:40
جديد قضية الكحالة
أمن وقضاء
10:40
جديد قضية الكحالة
5
منوعات
11:09
أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)
منوعات
11:09
أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)
6
منوعات
13:21
"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!
منوعات
13:21
"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!
7
فنّ
12:18
بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)
فنّ
12:18
بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)
8
فنّ
04:10
بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)
فنّ
04:10
بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More