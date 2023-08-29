ميقاتي بحث في موضوع "النزوح السوري".. واستقبل سفير لبنان لدى روسيا

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماع صباح اليوم في السرايا، ضم وزير المهجرين عصام شرف الدين، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى في موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان.





وقال الوزير شرف الدين بعد الاجتماع: "تمحور الاجتماع حول موضوع النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع والذي يشكل ظاهرة خطيرة جدا، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية، وتم الحديث في آلية ردع هذا الأمر بطريقة مدروسة، من مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام ليصار الى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمل مسؤولية أي شخص يستضيف أحدا من النازحين غير الشرعيين. وفي هذه الاثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات وهذا الموضوع قيد الدرس. وتم الاتفاق على الاتصال بسوريا أيضا على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فإن اللواء البيسري يتولى إجراء هذه الاتصالات".



السفير في روسيا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار الذي قال بعد اللقاء: "كان لي شرف لقاء دولة الرئيس ميقاتي حيث عرضنا بعض الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا الاتحادية، وأطلعت دولته على أوضاع الجالية اللبنانية في روسيا وخصوصا الطلاب في ظل الظروف الصعبة الى حد ما التي تمر بها المنطقة، نتيجة الأعمال العسكرية في أوكرانيا. وطمأنت دولة الرئيس أن كل أبناء الجالية بخير، ولا سيما الطلاب، والعلاقات الروسية-اللبنانية علاقات جيدة، وان شاء الله الى المزيد من التطور خدمة لمصلحة لبنان".