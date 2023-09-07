"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟

في السرايا الحكومية جلستان لمجلس الوزراء، في الجلسة الصباحية تمت الموافقة على اعتماد منصة بلومبورغ عوضا عن منصة صيرفة.

وتم اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا.

وفي جلسة بعد الظهر مشروع الموازنة على طاولة البحث، واعلن وزير الاعلام انه سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للنزوح السوري.