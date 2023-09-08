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بو حبيب أكد وفرونتسكا استمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية واستقبل وفد من مجلس الاعمال اللبناني-الكويتي
أخبار سياسية
2023-09-08 | 07:45
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بو حبيب أكد وفرونتسكا استمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية واستقبل وفد من مجلس الاعمال اللبناني-الكويتي
بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا، في اجواء التجديد لليونيفيل في مجلس الامن هذا العام، حيث رحبت المنسقة الخاصة بانتقال وزير الخارجية شخصيا الى نيويورك لمواكبة عملية التجديد ولقاءاته المباشرة بأعضاء مجلس الامن وبالامين العام للامم المتحدة، لما لذلك من أهمية في شرح وجهة نظر لبنان.
وأكد بو حبيب وفرونتسكا "أهمية استمرار التنسيق بين اليونيفيل والسلطات اللبنانية وفق ما جاء في القرار الجديد الذي تبناه مجلس الامن وبما يتوافق مع اتفاقية الSOFA، الأمر الذي يظهر جليا ميدانيا في الجنوب في ظل التنسيق المستمر والفعال بين الجهتين".
اكدت المنسقة الخاصة الى ان اعتماد القرار 2695 في مجلس الأمن حول تجديد ولاية اليونيفيل يجب أن يشكل فرصة لجميع الأطراف لإعادة التزامهم بالمحافظة على الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق.
وذكرت بشكل خاص أهمية العمل من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) . وقالت: "من المهم المضي نحو وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للنزاع بما يتماشى مع القرار 1701. من أجل تحقيق هذه الغاية، يعمل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على دعم الدولة اللبنانية ويبذل المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة لإنجاز السلام والأمن في المنطقة."
كما اكدت المنسقة الخاصة على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وسبل الخروج من المأزق السياسي الحالي. وفي جولة اجتماعاتها المقبلة، ستحث المنسقة الخاصة المعنيين على تبني مقاربة بنَاءة لتسهيل الوصول إلى حل.
وكررت المنسقة الخاصة التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان وشعبه.
وتطرقا الى أهمية العمل لإيجاد حل للنقاط الحدودية البرية المتبقية تعزيزا للاستقرار في الجنوب وحفظا لحقوق لبنان.
مجلس الاعمال اللبناني - الكويتي
واجتمع الوزير بوحبيب مع وفد من مجلس الاعمال اللبناني - الكويتي برئاسة السيد علي خليل، في حضور المدير العام للمغتربين هادي هاشم . وعرض الوفد لنشاط المجلس في الكويت ولبنان وبرنامج عمله للسنة المقبلة 2024 .
ورحب الوزير بوحبيب بالوفد وشكره على جهوده التي يقوم بها، خصوصا مساعدته للبنانيين في الكويت خلال فترة جائحة "الكوفيد" وكذلك دعمهم للسفارة اللبنانية.
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