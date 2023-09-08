جعجع عرض لآخر تطورات الإستحقاق الرئاسي مع السفير علوي

عرض رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، مع السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي، لآخر التطورات السياسيّة ولا سيما الإستحقاق الرئاسي ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.