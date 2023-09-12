الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتائب: لقرار سياسي حازم بضبط المخيمات ووقف التسلل السوري غير الشرعي
أخبار سياسية
2023-09-12 | 11:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكتائب: لقرار سياسي حازم بضبط المخيمات ووقف التسلل السوري غير الشرعي
رأى المكتب السياسي الكتائبي خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في بيان:
1-ان الانتخابات الرئاسية في لبنان بمفهومها الديمقراطي سقطت لاسيما بعد جلسة 14 حزيران التي كرست معادلة إما أن ينتخب رئيس تابع لحزب الله وفريقه أو لا رئيس وإما الخضوع لإرادتهم أو الفراغ تحت وطأة التهديد والوعيد والتخوين.
كما أكد المكتب السياسي على مقاربة رئيس الحزب للواقع الانقلابي الذي يشهده لبنان منذ العام 2005 وعنوانه الاغتيال والاستقواء بالسلاح وتدمير المؤسسات والاستيلاء على الدولة وتقوده ميليشيا تأتمر بإيران وتنفذ مصالحها وهو واقع يجب مواجهته بكل الطرق السلمية غير التقليدية .
2-وجدد المكتب السياسي المطالبة بمعالجة ملف المخيمات الفلسطينية بشكل جذري واتخاذ قرار سياسي واضح ونهائي من الدولة اللبنانية بوضع حد لفلتان الفصائل وتدخل الأحزاب وإعطاء الصلاحيات اللازمة للجيش اللبناني بضبط الوضع وجمع السلاح وتطبيق مطالب السلطة الفلسطينية بوجوب بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام.
3-إن الموجة الجديدة من التسلل غير الشرعي من السوريين نحو الأراضي اللبنانية تأتي لأسباب محض اقتصادية وتستدعي استنفارًا عامًا غير مسبوق من كل الأجهزة العسكرية والسياسية المعنية لوقفها بشكل حازم ووضع حد لتدفق أعداد هائلة تشكل تهديدًا واضحًا للبنان واللبنانيين وتهدّدهم في وجودهم.
ودعا المكتب السياسي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الخصوص ووعي أن ما يحصل هو بمثابة نحر للبلد وأن من واجب دول العالم أن تبادر فورًا إلى رفع الظلم عن لبنان والعمل على مساعدة السوريين على العودة إلى بلدهم أو إعادة توزيعهم على الدول القادرة على تأمين المأوى لهم.
4-وأسف المكتب السياسي لخسارة لبنان واحدة من أكبر الفرص الاقتصادية للتطور والانفتاح العالمي. فبينما يشهد العالم على إطلاق أكبر ممر اقتصادي يربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، يبقى لبنان غارقًا في عزلته ووحوله ويفوت فرصًا من الازدهار لا تتكرر إلّا نادرًا ولا تلتقطها إلّا الدول التي أخرجت نفسها من منطق النزاعات العابرة للحدود والحروب العبثية الدائمة.
أخبار لبنان
أخبار سياسية
لقرار
سياسي
المخيمات
التسلل
السوري
الشرعي
نعيم قاسم: لعدم رمي الاستحقاق الرئاسي على الخارج فالمشكلة من الداخل وعلينا أن نعالجها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-29
الكتائب: لتحصين عمل القوات الدولية وامتثال الحكومة للقرارات الأممية وتنفيذها بما يسمح بحصر السلاح بالقوى الشرعية اللبنانية
أخبار لبنان
2023-08-29
الكتائب: لتحصين عمل القوات الدولية وامتثال الحكومة للقرارات الأممية وتنفيذها بما يسمح بحصر السلاح بالقوى الشرعية اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-06
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-06
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-03
موجة جديدة من النزوح السوري غير الشرعي إلى لبنان: الهرب من الجوع
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-03
موجة جديدة من النزوح السوري غير الشرعي إلى لبنان: الهرب من الجوع
0
أخبار لبنان
2023-09-01
عبد اللهيان: ايران والسعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية اللبنانية
أخبار لبنان
2023-09-01
عبد اللهيان: ايران والسعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-09-10
نعيم قاسم: لعدم رمي الاستحقاق الرئاسي على الخارج فالمشكلة من الداخل وعلينا أن نعالجها
أخبار لبنان
2023-09-10
نعيم قاسم: لعدم رمي الاستحقاق الرئاسي على الخارج فالمشكلة من الداخل وعلينا أن نعالجها
0
أخبار سياسية
2023-09-08
جعجع عرض لآخر تطورات الإستحقاق الرئاسي مع السفير علوي
أخبار سياسية
2023-09-08
جعجع عرض لآخر تطورات الإستحقاق الرئاسي مع السفير علوي
0
أخبار سياسية
2023-09-08
بو حبيب أكد وفرونتسكا استمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية واستقبل وفد من مجلس الاعمال اللبناني-الكويتي
أخبار سياسية
2023-09-08
بو حبيب أكد وفرونتسكا استمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية واستقبل وفد من مجلس الاعمال اللبناني-الكويتي
0
أخبار سياسية
2023-09-07
"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟
أخبار سياسية
2023-09-07
"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-05-26
وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)
عالم الطبخ
2023-05-26
وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
10:27
شقير يحدد في لقاء حواري ثوابت الهيئات الإقتصادية من الحلول المطلوبة: لدينا فسحة أمل بأن تكون الاكتشافات في البلوك رقم 9 تجارية
أخبار لبنان
10:27
شقير يحدد في لقاء حواري ثوابت الهيئات الإقتصادية من الحلول المطلوبة: لدينا فسحة أمل بأن تكون الاكتشافات في البلوك رقم 9 تجارية
0
فنّ
07:03
عاصم حواط نجم "باب الحارة" يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجة صاحب شخصية "صبحي"
فنّ
07:03
عاصم حواط نجم "باب الحارة" يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجة صاحب شخصية "صبحي"
0
آخر الأخبار
2023-06-14
بلال عبد الله للـLBCI: تجربة ازعور السياسية وخبرته الاقتصادية كافيتان لاعطائه صفة التوافقي ذو خبرة اقتصادية وهو قادر على مواكبة الشروط المطلوبة لانقاذ لبنان
آخر الأخبار
2023-06-14
بلال عبد الله للـLBCI: تجربة ازعور السياسية وخبرته الاقتصادية كافيتان لاعطائه صفة التوافقي ذو خبرة اقتصادية وهو قادر على مواكبة الشروط المطلوبة لانقاذ لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
0
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
0
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
0
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:12
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
منوعات
16:12
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
2
خبر عاجل
02:04
إرتفاع بأسعار المحروقات
خبر عاجل
02:04
إرتفاع بأسعار المحروقات
3
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
4
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
5
صحف اليوم
23:54
نحو إلغاء التعميم 151 وسعر صرف الـ15 ألف ليرة (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:54
نحو إلغاء التعميم 151 وسعر صرف الـ15 ألف ليرة (نداء الوطن)
6
حال الطقس
01:02
طقس متقلب... هذه تفاصيله
حال الطقس
01:02
طقس متقلب... هذه تفاصيله
7
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
8
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More