الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاووق من العباسية: أولوياتنا الإسراع في إنقاذ البلد ووقف الانهيار

أخبار سياسية
2023-09-15 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاووق من العباسية: أولوياتنا الإسراع في إنقاذ البلد ووقف الانهيار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قاووق من العباسية: أولوياتنا الإسراع في إنقاذ البلد ووقف الانهيار

 رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، خلال احتفال تأبيني في العباسية،  أن " نوبة التحريض والصراخ والضجيج الأخيرة ضد المقاومة، سببها نجاح المقاومة في تحقيق انجازات ومعادلات استراتيجية تاريخية في البر والبحر والجو"، 

وقال:"ان لبنان بات على طريق نادي الدول النفطية والغازية بمعادلة المقاومة، وان سماء لبنان وأرضه اليوم باتتا أكثر منعة من أي زمن بمعادلة المقاومة، ولذلك نحن نتفهم أن الحاسدين والمعادين منزعجون من انجازات المقاومة، وهذا  يفرحنا"، مؤكدا أننا "في حزب الله وحركة أمل نضع أولوية ، وهي الإسراع في إنقاذ البلد ووقف الانهيار لتخفيف معاناة اللبنانيين الحياتية والاجتماعية، ولكن الطرف الآخر لا يهمه إنقاذ البلد، وأولويته جره إلى الفتنة".

واعتبر ان "الآخرين واهمون أنهم يستطيعون تغيير المعادلات والتوازنات الداخلية من خلال التحريض لإيصال رئيس مواجهة وتحد، فهم يريدون الانقلاب على إنجازات المقاومة وعلى عوامل قوة لبنان، ولكنهم يراهنون على سراب"، مشددا على أن " الآخرين لهم الشعارات الفارغة، ولنا المعادلات الحاسمة والفاعلة، وشتان ما بين الشعارات والمعادلات، فالذي يصنع مستقبل لبنان القوي هو المعادلات وليس الشعارات".

وأكد أن "الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ليس فيها رابح إلا العدو الإسرائيلي، فكل الفصائل الفلسطينية خاسرة، ونحن في المقاومة نتألّم ونتأذى من استمرار هذه الاشتباكات التي تفرح قلب العدو".

وفي الذكرى السنوية لمجزرة صبرا وشاتيلا، ختم قائلا:" لا يمكننا أن ننسى هذه المجزرة وجريمة العصر التي قتل فيها المئات من اللبنانيين والآلاف من الفلسطينيين، وهي ستبقى لعنة على وجوه القتلة المجرمين والسفاحين المعروفين لدى الجميع".

أخبار لبنان

أخبار سياسية

العباسية:

أولوياتنا

الإسراع

إنقاذ

البلد

الانهيار

الكتائب: لقرار سياسي حازم بضبط المخيمات ووقف التسلل السوري غير الشرعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-11

جبور للـLBCI: لا يمكن إنقاذ البلد إلا بالوحدة الوطنية والاتفاق اللبناني-اللبناني ... وهذا كان خطأ حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-06

قاووق: بصيص أمل وحيد برز في البلد هو الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-05

أبو الحسن للـLBCI: ليس كل أمر مطلوب من رئيس الجمهورية فبعد الطائف هذه مسؤولية السلطة مجتمعة وعلينا جميعًا التفكير بكيفية إنقاذ البلد

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-19

حنكش للـLBCI: هناك هم واحد اليوم وهو إنقاذ هذا البلد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-09-12

الكتائب: لقرار سياسي حازم بضبط المخيمات ووقف التسلل السوري غير الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-10

نعيم قاسم: لعدم رمي الاستحقاق الرئاسي على الخارج فالمشكلة من الداخل وعلينا أن نعالجها

LBCI
أخبار سياسية
2023-09-08

جعجع عرض لآخر تطورات الإستحقاق الرئاسي مع السفير علوي

LBCI
أخبار سياسية
2023-09-08

بو حبيب أكد وفرونتسكا استمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية واستقبل وفد من مجلس الاعمال اللبناني-الكويتي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:18

سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!

LBCI
امن وقضاء
05:24

أمن الدّولة في النبطيّة توقف مهرّبي بشر من سوريا إلى لبنان والعكس

LBCI
خبر عاجل
05:41

معطيات الـLBCI: الموفد الفرنسي بصدد التحضير للعودة الى لبنان لعقد لقاء في قصر الصنوبر لبحث موضوع الأجوبة التي تلقاها من الأطراف على الأسئلة الموجهة من قبل السفارة الفرنسية اليهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-12

مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
04:39

هل خُرقت هدنة عين الحلوة ليلا؟ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:37

ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث

LBCI
أخبار لبنان
13:42

السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:06

ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت ..واستقرار بسعر الغاز

LBCI
منوعات
07:18

سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!

LBCI
امن وقضاء
04:26

بالاسماء والخريطة: هذه المناطق اللبنانية هي الاكثر عرضة للحرائق (فيديو)

LBCI
منوعات
07:00

خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!

LBCI
منوعات
07:24

خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!

LBCI
منوعات
09:49

"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)

LBCI
منوعات
13:06

أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
15:03

أرادت أن تحتفل بزفافها من دون أطفال... ما فعلته أغضب المدعوين!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More