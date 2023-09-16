الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحاج حسن: نريد رئيسا إصلاحيا يعيد بناء مؤسسات الدولة ويحافظ على عناصر قوة لبنان

أخبار سياسية
2023-09-16 | 02:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحاج حسن: نريد رئيسا إصلاحيا يعيد بناء مؤسسات الدولة ويحافظ على عناصر قوة لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحاج حسن: نريد رئيسا إصلاحيا يعيد بناء مؤسسات الدولة ويحافظ على عناصر قوة لبنان

رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أنّ "انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان عالق أمام رغبة الفريق الآخر بالمجيء برئيس يأخذ لبنان إلى مشكلة بدل أن يأتي برئيس يأخذ لبنان إلى حلول".

وقال خلال احتفال تخريج طلاب ثانوية شعت الرسمية: "الفريق الآخر يريد رئيسا لا يبدأ بالحلول للوضعين المالي والنقدي ولأوضاع الإدارة العامة والبنى التحتية، وإعادة بناء وهيكلة الدولة. الفريق الآخر يريد رئيسا يبدأ بأولوية يريدها الأميركي وهي أولوية قوة لبنان، أولويته كيف يجرد لبنان من قوته، وهذا غير مقبول لأنه خلاف مصلحة لبنان".

وسأل: "هل مصلحة لبنان أن يفقد عناصر قوته؟ هل مصلحة لبنان الذي يردع العدو الصهيوني أن يعود إلى أيام نظرية قوة لبنان في ضعفه؟ هل مصلحة لبنان الذي هزم العدو الصهيوني عدة مرات أن يعود إلى الزمن الذي يعتدي فيه العدو الصهيوني على لبنان عدة مرات كما حصل في السابق دون أن يستطيع لبنان أن يفعل شيئا سوى أن يشتكي إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن دون طائل؟ هذا هو الخلاف الحقيقي، والفريق الآخر لا يخفي هذا الأمر بل يقوله علانية ويصرح به بوضوح".

وقال الحاج حسن: "نريد رئيسا إصلاحيا يصلح الإدارة والاقتصاد والسياستين المالية والنقدية، ويعيد بناء مؤسسات الدولة ولكنه أيضا يحافظ على عناصر قوة لبنان ويطورها ويزيد في مناعتها ويحفظ للبنان ما تحقق من إنجازات في وجه العدو الصهيوني، ومنها الانجاز النوعي الذي لولا معادلة الجيش والشعب والمقاومة والتنسيق والتكامل بين الدولة والمقاومة في موضوع ترسيم الحدود البحرية لما كان ليحصل، وفي موضوع فرض إعادة الحفر والتنقيب، ولاحقا استخراج الغاز والنفط الذي أمل لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية والمالية".

واضاف: "نسأل الفريق الآخر ما هو دور المجتمع الدولي في هذا الإنجاز؟ ومعادلاتك أنت على ماذا تتكل؟ نحن معادلتنا هي معادلة قوة لبنان في قوته التي تتمثل بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة والتكامل ما بين الدولة والمقاومة وأنتم معادلتكم ما هي؟ مجتمع دولي ورأي عام! لولا المقاومة ولولا القوة ولولا معادلة الجيش والشعب والمقاومة لما تحقّق للبنان أي انجاز في مواجهة العدو الصهيوني، وهذا ما سوف نحافظ عليه وهذا خلافنا الرئيسي مع الفريق الآخر". 

وختم الحاج حسن: "اللبنانيون ينتظرون أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، ويتحمل تأخير الانتخاب من يرفض الحوار والتفاهم ويصرّ على تحقيق أجندة ليست في مصلحة لبنان بل هي في مصلحة المطالب الأميركية من لبنان".

أخبار لبنان

أخبار سياسية

رئيسا

إصلاحيا

مؤسسات

الدولة

ويحافظ

عناصر

لبنان

لودريان يُنهي مهمّته في بيروت.. فماذا رشح عن زيارته؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-09-08

أبي المنى من بعقلين: لماذا لا نتّحد لتعزيز الأمل بالمستقبل في ظلّ انهيار الدولة؟ ألا يستوجب الأمر مصالحة من نوع آخر؟ مصالحة على شكل مبادرات عمليّة لبناء المؤسسات وإقامة المشاريع المنتجة ألا يجدر بنا أن نضع خطة استراتيجيّة للنهوض والاعتماد على أنفسنا

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-12

أحزاب ومجموعات معارضة: منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديدا لمشروع بناء الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-27

بخاري: موقف السعودية ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-26

رياض سلامة لحوار المرحلة: كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الإصلاحات ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو يقوم بما عليه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:36

لودريان يُنهي مهمّته في بيروت.. فماذا رشح عن زيارته؟

LBCI
أخبار سياسية
06:34

المفتي قبلان: لا بد من تضامن وطني لقيام لبنان وانقاذه قبل فوات الاوان

LBCI
أخبار سياسية
2023-09-15

قاووق من العباسية: أولوياتنا الإسراع في إنقاذ البلد ووقف الانهيار

LBCI
أخبار سياسية
2023-09-12

الكتائب: لقرار سياسي حازم بضبط المخيمات ووقف التسلل السوري غير الشرعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-08-18

ختم مطعم في بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية

LBCI
فنّ
2023-08-23

نجوم ومشاهير لبنان وسوريا ومصر يحتفلون بعيد ميلاد وديع الشيخ في حفلٍ أسطوري (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2023-08-23

تحطم الطوافة التابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا حصل أثناء تنفيذ طيران تدريبي

LBCI
منوعات
2023-09-04

جريمة مروعة وقعت في بلدٍ عربي... قتلت طفلتيها من خلال كتم أنفاسهما بفوطة ثم حاولت الانتحار!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

هل حان وقت السلام في اليمن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

جولة لودريان الثالثة لم تكن ثابتة وبحث عن أفكار جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أصحاب الهمم يستحقون الأفضل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إختتام النسخة الثالثة من برنامج Youth For Governance

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

العمال السوريون يغزون قطاع العمل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من عين الحلوة طريق نحو تحرير القدس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مخيم عين الحلوة عاصمة شتات بفصائل كثيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لبنان يسير بخطة بيئية لمكافحة الحرائق.. فهل ينجح بإقناع دول العالم بأنه يستحق المساعدة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:06

قرار لمصرف لبنان حول إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية

LBCI
أخبار لبنان
06:08

هزة أرضية جديدة في البحر المتوسط

LBCI
امن وقضاء
04:26

بالاسماء والخريطة: هذه المناطق اللبنانية هي الاكثر عرضة للحرائق (فيديو)

LBCI
فنّ
14:46

قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:28

ابنة نقولا الأسطا الحسناء تأسر القلوب بجمالها... ووالدها: بذكر سميّتك عالمسرح

LBCI
أمن وقضاء
13:43

موسم الحرائق.. ما هي المناطق الأكثر خطورة؟

LBCI
منوعات
14:26

زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!

LBCI
خبر عاجل
05:41

معطيات الـLBCI: الموفد الفرنسي بصدد التحضير للعودة الى لبنان لعقد لقاء في قصر الصنوبر لبحث موضوع الأجوبة التي تلقاها من الأطراف على الأسئلة الموجهة من قبل السفارة الفرنسية اليهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More