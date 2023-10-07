الكتلة الوطنية: للعمل ببراغماتية بوجه حزب الله والعمل على تغيير موازين القوى

شددت الكتلة الوطنية على أهمية العمل وفق اللامركزية الادارية وتطبيق القانون بوجه الاصطفافات السياسية.



الكتلة دعت، خلال مؤتمرها السنوي، إلى العمل ببراغماتية بوجه حزب الله والعمل على تغيير موازين القوى في لبنان.