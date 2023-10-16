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وزيرة الخارجية الفرنسية: على المسؤولين اللبنانيين أن يلعبوا دورهم في منع جرّ لبنان إلى الأحداث الإقليمية

أخبار سياسية
2023-10-16 | 12:35
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وزيرة الخارجية الفرنسية: على المسؤولين اللبنانيين أن يلعبوا دورهم في منع جرّ لبنان إلى الأحداث الإقليمية
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وزيرة الخارجية الفرنسية: على المسؤولين اللبنانيين أن يلعبوا دورهم في منع جرّ لبنان إلى الأحداث الإقليمية

اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بعد لقائها اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الصنوبر ان "الوضع مقلق وخطر"،  وناشدت" من بيروت الجميع لتحمّل المسؤولية والسيطرة على الوضع ويجب عدم الخلط بين حماس والشعب الفلسطيني".

وقالت " على المسؤولين اللبنانيين أن يلعبوا دورهم في منع جرّ لبنان إلى الأحداث الإقليمية وفرنسا تقارب ما يحصل بجدية تامة ولن توفر جهداً لترميم مسار السلام".

واضافت "يجب فتح ممر إنساني لكي تصل المساعدات إلى للشعب الفلسطيني ولا يمكن لحماس أن تأسر شعباً بأكمله".

ورأت ان "حجم الهجوم على إسرائيل يُظهر أنّه كان مخطّطاً ومنظّماً وأطالب بالإفراج عن الأسرى من دون مدّة ولا شروط ويجب التنبه إلى ضرورة عدم الخلط بين حماس والشعب الفلسطيني".
 

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