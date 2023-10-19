الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الاشغال بحثت في حضور فياض وحمية في عمل "توتال" في البلوك 9

أخبار سياسية
2023-10-19 | 07:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الاشغال بحثت في حضور فياض وحمية في عمل &quot;توتال&quot; في البلوك 9
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لجنة الاشغال بحثت في حضور فياض وحمية في عمل "توتال" في البلوك 9

اعتبر رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية بعد جلسة في المجلس النيابي وحضور وزيري الطاقة والاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وعلي حميه، والنواب الأعضاء ورئيس هيئة ادارة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي، ان "الجلسة كانت غنية بالاسئلة والنقاش حول عمل شركة "توتال" واكتشاف البترول والغاز والبلوك رقم 9 وحضر معالي وزير الطاقة ووزير الاشغال ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعدد كبير من النواب".
 
وقال :" كان لدينا هواجس وجاءت بتوقيت الاعتداءات الاسرائيلية والهاجس السياسي اضافة الى الناحية التقنية والفنية في البلوك رقم 9. هناك كثير من الجوانب تحسنت مع البلوك رقم 4 وسنعرف في الجلسة المقبلة كل التفاصيل. وعرض معالي الوزير فياض مراحل العمل. 
وهيئة ادارة القطاع أكدت الشفافية في الملاحقة والمتابعة رغم امكاناتنا القليلة".
 
واضاف:"اذا قلت اننا في وضع ممتاز نكون نبالغ. تقييمنا لن يكون الا في نهاية السنة، الا عندما تطلعنا شركة "توتال" على الامور التقنية. هذا الموضوع له أهمية على مستوى الوطن. واخذنا كثيرا من الايجابية. واقول ان هناك جوا ايجابيا أفضل مما سمعناه في الاعلام، وفي المتابعة مع وزارة الطاقة بالامكان القول عن الخطوات المقبلة".
 
الوزير فياض

وقال وزير الطاقة وليد فياض:" العمل الذي حصل أنجز بشكل محترف من شركة "توتال" وفي فترة قصيرة. والانجاز التاريخي وهو ترسيم الحدود ووضع التزام من قبل الشركات.العمل المطلوب قد انجز. والنواحي الايجابية استطعنا ان نتأكد انه في مكامن الجيولوجية تحت أرض المياه وبالعمق يتم وجود الرمل وهو مؤشر جيد الذي يحبس الغاز. كل المؤشرات ايجابية لكن الغاز  لم يجدوا كميات تجارية مقارنة بالتجارب السابقة. هناك تقدم وتساعدنا لنملك العمل في حقل قانا بالبلوك رقم 9 وفي الامور المحاذية. ولدينا رخصة الاستطلاع التي لزماناها لشركة والامور ممكن ان نبني على النتائج. ولا ننسى الوضع الذي نعيشه وهو غير مستقر على الحدود ويتطلب الاستقرار. والمعادلة تفرض البحث عن الغاز والتنقيب وبالمؤازرة مع الاعمال الاخرى. وسنتابع بكل التزام لنستطيع ان نكمل في أسرع وقت ممكن."

أخبار لبنان

أخبار سياسية

الاشغال

وحمية

"توتال"

البلوك

دريان: مواجهة الأزمات لا تكون بتأجيجها بل بلجمها ومواجهتها بإيجاد مناخ للحرية الدينية دون إلغاء الآخر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-22

ميقاتي استقبل وفدا من "توتال" في حضور فياض: بدء أعمال الحفر يشكل محطة مضيئة نأمل أن تكون خواتيمها سعيدة

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-22

فياض اجتمع مع مسؤولين في "توتال": أعمال الحفر في البلوك 9 تبدأ في 24 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-25

فياض نقل عن مسؤولي "توتال" تفاؤلهم بالبلوك رقم ٩

LBCI
فنّ
2023-10-12

عمرها 15 سنة.. هل عقدت نجمة "طيور الجنة" جنى مقداد خطوبتها؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
04:57

دريان: مواجهة الأزمات لا تكون بتأجيجها بل بلجمها ومواجهتها بإيجاد مناخ للحرية الدينية دون إلغاء الآخر

LBCI
أخبار سياسية
2023-10-16

وزيرة الخارجية الفرنسية: على المسؤولين اللبنانيين أن يلعبوا دورهم في منع جرّ لبنان إلى الأحداث الإقليمية

LBCI
أخبار سياسية
2023-10-12

ميقاتي: ما يجري في الجنوب مُثير للقلق..ونشدد على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار

LBCI
أخبار سياسية
2023-10-07

الكتلة الوطنية: للعمل ببراغماتية بوجه حزب الله والعمل على تغيير موازين القوى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-10-16

كندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

LBCI
فنّ
2023-10-10

نادين ويلسون نجيم: بيتي مفتوح لأهل الجنوب

LBCI
عالم الطبخ
2023-10-17

تعلموا كيفية تحضير "كبسة الدجاج" على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-18

موت 10% من دلافين إحدى البحيرات في البرازيل لهذا السبب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
08:41

الطرقات تفيض وتتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:39

هذا ما بلغه عدد الاطفال الذين سقطوا في غزة منذ بدايةِ الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:36

سوناك يلتقي نتنياهو...فماذا رشح عن اللقاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:23

انقطاعُ عددٍ كبيرٍ من الادوية واجهزةِ التنفس الاصطناعي في غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:14

معركة طوفان الاقصى حاضرة في اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:00

الوضع الامني جنوبًا يشهدُ مزيدا من التطورات... فماذا من جديد؟

LBCI
أخبار دولية
17:33

بايدن: مصر ستفتح معبر رفح للمساعدات...واذا منعت حماس عبورها فسينتهي الأمر

LBCI
أخبار دولية
16:59

ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن

LBCI
أخبار لبنان
10:26

السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل

LBCI
صحف اليوم
23:45

تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
03:27

معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية

LBCI
خبر كاذب
15:53

ما صحة لما يُشاع عن تعطيل القطاع التربوي حتى الاثنين المقبل؟

LBCI
منوعات
16:21

عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!

LBCI
أخبار لبنان
12:18

اعمال شغب امام المراكز التجارية على اوتوستراد ضبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More