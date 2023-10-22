قبلان: ترك لبنان دون رأس وطني مصلحة أميركية وكارثة وطنية

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: "لأننا نعيش لحظة استحقاق إقليمي يهدد أصل وجود لبنان وسلمه الأهلي وكيانه السيادي فإن منطق المصلحة الوطنية وتداركا لمصالح البلد العليا يفترض بالقوى السياسية العمل على تأمين تضامن استثنائي وسريع ينتهي بتسوية رئاسية لمواجهة الحدث الإستثنائي الذي يكاد يضع المنطقة كلها في مواجهة لا سابق لها".وقال في بيان: "اليوم مخاطر لبنان الداخلية كبيرة، والأوراق الإقليمية الدولية ساخنة جدا، والإسرائيلي يمارس حفلة جنون غير مدروسة، والرد الصارم عليه يزيد من تخبطه وجنونه، وارتكابه لأي خطأ غير محسوب سيواجه بقوة لم يتخيلها، ولا يمكن عزل لبنان عن أمنه الإقليمي، وما يجري في غزة وعلى الحدود الجنوبية للبنان يطال المنطقة كلها، ولحظة الإنفجار الكبير ممكنة كل لحظة، والتعطيل الرئاسي يزيد مخاطر الكارثة اللبنانية ويأكل من قوة لبنان السيادية، والغموض يلف المنطقة كلها، وترك لبنان دون رأس وطني مصلحة أميركية وكارثة وطنية، والقتال السيادي على الجبهة اللبنانية الجنوبية، يفترض تسوية رئاسية تساهم بتأمين قوة لبنان الوطنية، لأن اللحظة لحظة حماية لبنان لا الإستثمار بالكراسي".