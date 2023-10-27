بري يدعو اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة الثلثاء لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإعلام والإتصالات، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، شؤون المهجرين، حقوق الإنسان، المرأة والطفل، والبيئة، إلى عقد جلسة مشتركة، العاشرة والنصف، من قبل ظهر الثلثاء المقبل، لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي.