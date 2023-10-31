فارس سعيد للـLBCI: هذه الحرب يُعاد فيها ترتيب المنطقة وخوفي في ان يُعاد هذا الترتيب من دون وجود مسيحيّ فيها

اعتبر النائب السابق فارس سعيد أن "الامور ليست محصورة بفلسطين واسرائيل، وهناك استقطاب غربي كبير، ودعم واضح من دول القرار الغربي مع اسرائيل وابتعادٌ واضح لدول عربية".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبرشاشة الـLBCI " انتشار الاساطيل الاميركية في عرض البحار قال لكلّ من يُحاول أن يُشارك ويُطلّ برأسه في المنطقة "أنا هنا وحسابكم معي وليس مع نتنياهو".



واضاف "هذه الحرب طويلة والاولويات الموجودة فيها بالنسبة للغرب ألا تنكسر اسرائيل".



ولفت الى ان "حزب الله مضطر لأن يقول أنه متضامن مع غزة ويقوم بعمليات محسوبة لكي لا يسأله أحد "منّي وجرّ" أين كنت عندما احتاجوك في المنطقة؟ وأن يقول أنا حريص على سلام لبنان ولم أدخله بهذه الحرب".



وأشار الى ان " ادعاء ايران بأنها تحمي القضية الفلسطينية وأنها الى جانب الشعب الفلسطيني"انتهى" وتبيّن أن الشعب الفلسطيني بمفرده والكلّ قد ساوم على دم هذا الشعب".



كشف أن "نصرالله سيقول يوم الجمعة لغزة لقد وقفت الى جانبك واستشهد 50 عنصرًا من عناصري وللبنان سيقول أنا لبنانيّ ولست فصيلاً فلسطينيًا لأنني حميت لبنان من الدخول في الحرب".



واعتبر ان "هذه الحرب يُعاد فيها ترتيب المنطقة وخوفي في ان يعاد هذا الترتيب من دون وجود مسيحيّ فيها".



















