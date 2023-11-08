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رئيس الكتائب التقى فرونتسكا: لضرورة تطبيق 1701 ومنع جر لبنان الى الحرب

أخبار سياسية
2023-11-08 | 05:31
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رئيس الكتائب التقى فرونتسكا: لضرورة تطبيق 1701 ومنع جر لبنان الى الحرب
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رئيس الكتائب التقى فرونتسكا: لضرورة تطبيق 1701 ومنع جر لبنان الى الحرب

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في آخر التطورات في ظل الحرب الدائرة في غزة والتصعيد المتمادي في الجنوب اللبناني. 

اللقاء حضره نائب رئيس الحزب الدكتور برنار جرباقة ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبد الله وكان توافق من الطرفين على ضرورة تطبيق القرار الأممي1701 بالتعاون مع القوات الدولية، كما أكد رئيس الكتائب على ضرورة حماية لبنان بنشر الجيش على كامل الحدود منعاً لأي توريط للبنان في الحرب الدائرة. 
 

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