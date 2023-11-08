الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الكتائب التقى فرونتسكا: لضرورة تطبيق 1701 ومنع جر لبنان الى الحرب
أخبار سياسية
2023-11-08 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الكتائب التقى فرونتسكا: لضرورة تطبيق 1701 ومنع جر لبنان الى الحرب
بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في آخر التطورات في ظل الحرب الدائرة في غزة والتصعيد المتمادي في الجنوب اللبناني.
اللقاء حضره نائب رئيس الحزب الدكتور برنار جرباقة ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبد الله وكان توافق من الطرفين على ضرورة تطبيق القرار الأممي1701 بالتعاون مع القوات الدولية، كما أكد رئيس الكتائب على ضرورة حماية لبنان بنشر الجيش على كامل الحدود منعاً لأي توريط للبنان في الحرب الدائرة.
أخبار لبنان
أخبار سياسية
الكتائب
التقى
فرونتسكا:
لضرورة
تطبيق
لبنان
الحرب
ميقاتي بحث مع الهيئات الإقتصادية التحديات وموازنة 2024 والمشاريع الضريبية المطروحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-11-05
ميقاتي التقى العاهل الاردني: لتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع
أخبار لبنان
2023-11-05
ميقاتي التقى العاهل الاردني: لتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع
0
أخبار لبنان
2023-10-30
وفد من كتلة تجدد التقى بري: لمنع انزلاق لبنان الى الحرب
أخبار لبنان
2023-10-30
وفد من كتلة تجدد التقى بري: لمنع انزلاق لبنان الى الحرب
0
أخبار لبنان
2023-10-27
جعجع: منع اندلاع الحرب في لبنان هو في يد الرئيسين ميقاتي وبري
أخبار لبنان
2023-10-27
جعجع: منع اندلاع الحرب في لبنان هو في يد الرئيسين ميقاتي وبري
0
أخبار لبنان
2023-10-25
وزير الدفاع التقى فرونتسكا: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية
أخبار لبنان
2023-10-25
وزير الدفاع التقى فرونتسكا: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
04:49
ميقاتي بحث مع الهيئات الإقتصادية التحديات وموازنة 2024 والمشاريع الضريبية المطروحة
أخبار سياسية
04:49
ميقاتي بحث مع الهيئات الإقتصادية التحديات وموازنة 2024 والمشاريع الضريبية المطروحة
0
أخبار سياسية
2023-11-01
ميقاتي: الاخطار الكيانية تحوط بنا وبالمنطقة وواجبنا ان نلتقي ونتحاور ونفكر معاً للوصول الى حل وطني جامع
أخبار سياسية
2023-11-01
ميقاتي: الاخطار الكيانية تحوط بنا وبالمنطقة وواجبنا ان نلتقي ونتحاور ونفكر معاً للوصول الى حل وطني جامع
0
أخبار سياسية
2023-10-31
فارس سعيد للـLBCI: هذه الحرب يُعاد فيها ترتيب المنطقة وخوفي في ان يُعاد هذا الترتيب من دون وجود مسيحيّ فيها
أخبار سياسية
2023-10-31
فارس سعيد للـLBCI: هذه الحرب يُعاد فيها ترتيب المنطقة وخوفي في ان يُعاد هذا الترتيب من دون وجود مسيحيّ فيها
0
أخبار سياسية
2023-10-29
جعجع: لتتخذ الحكومة القرار بالتطبيق الفعلي للقرار 1701
أخبار سياسية
2023-10-29
جعجع: لتتخذ الحكومة القرار بالتطبيق الفعلي للقرار 1701
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-07
هدد بتفجير عبوة ناسفة زعم أنها بحوزته ثم حاول فتح باب الطائرة... لحظات رعب سببها: الفودكا؟!
منوعات
2023-11-07
هدد بتفجير عبوة ناسفة زعم أنها بحوزته ثم حاول فتح باب الطائرة... لحظات رعب سببها: الفودكا؟!
0
فنّ
07:11
"عم يتمسخروا على تمّي"... إليسا تلقّن المتنمّرين درساً (فيديو)
فنّ
07:11
"عم يتمسخروا على تمّي"... إليسا تلقّن المتنمّرين درساً (فيديو)
0
فنّ
2023-11-06
ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة
فنّ
2023-11-06
ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة
0
عالم الطبخ
2023-11-02
"شرائح الباذنجان بالجبنة"... تعلموا تحضير هذا الطبق المميز على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-11-02
"شرائح الباذنجان بالجبنة"... تعلموا تحضير هذا الطبق المميز على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:49
المشهد الميداني على الحدود الجنوبية شهد تطورات أمنية
أمن وقضاء
07:49
المشهد الميداني على الحدود الجنوبية شهد تطورات أمنية
0
أخبار دولية
07:16
بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة ولرفض أي تهجير قسريّ للفلسطينيين
أخبار دولية
07:16
بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة ولرفض أي تهجير قسريّ للفلسطينيين
0
أخبار دولية
06:42
وزيرة الصحة الفلسطينية: أرقام الشهداء المعلنة في قطاع غزة "لا تعبر عن الواقع"
أخبار دولية
06:42
وزيرة الصحة الفلسطينية: أرقام الشهداء المعلنة في قطاع غزة "لا تعبر عن الواقع"
0
أخبار دولية
06:34
فولكر تورك في زيارة إلى الشرق الأوسط
أخبار دولية
06:34
فولكر تورك في زيارة إلى الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
04:11
نتانياهو يرفض الطروحات التي لا تشمل الإفراج عن الأسرى لدى "حماس"
أخبار دولية
04:11
نتانياهو يرفض الطروحات التي لا تشمل الإفراج عن الأسرى لدى "حماس"
0
أخبار دولية
16:42
نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره
أخبار دولية
16:42
نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من سيوقف سحر قناص الـNBA ستفين كيري؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من سيوقف سحر قناص الـNBA ستفين كيري؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الحياة تعود الى النافعة في الدكوانة ..فما هي المعاملات المتاحة ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الحياة تعود الى النافعة في الدكوانة ..فما هي المعاملات المتاحة ؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
تسريح العمال الفلسطينيين يهدد اقتصاد اسرائيل
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
تسريح العمال الفلسطينيين يهدد اقتصاد اسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:42
التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة
خبر عاجل
10:42
التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة
2
خبر عاجل
14:13
سلسلة غارات جوية في القطاع الأوسط والقطاع الغربي في خراج وأطراف بلدات عيتا الشعب والناقورة ورميش
خبر عاجل
14:13
سلسلة غارات جوية في القطاع الأوسط والقطاع الغربي في خراج وأطراف بلدات عيتا الشعب والناقورة ورميش
3
خبر عاجل
13:14
نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره
خبر عاجل
13:14
نتنياهو: إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره
4
خبر عاجل
03:42
معلومات الـLBCI: لا غداء يجمع اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعلومات التي انتشرت عن الموضوع غير دقيقة
خبر عاجل
03:42
معلومات الـLBCI: لا غداء يجمع اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعلومات التي انتشرت عن الموضوع غير دقيقة
5
اخبار البرامج
09:40
النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام
اخبار البرامج
09:40
النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام
6
خبر عاجل
09:34
معلومات للـLBCI: إطلاق ٨ صواريخ من القطاع الشرقي في اتجاه إسرائيل
خبر عاجل
09:34
معلومات للـLBCI: إطلاق ٨ صواريخ من القطاع الشرقي في اتجاه إسرائيل
7
خبر عاجل
04:07
وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نيّة لديهم لفعل ذلك ونحن ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية
خبر عاجل
04:07
وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نيّة لديهم لفعل ذلك ونحن ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية
8
منوعات
15:54
امرأة مدمنة على الزواج...تزوجت 11 مرة ولا تستبعد زواجها الـ 12!
منوعات
15:54
امرأة مدمنة على الزواج...تزوجت 11 مرة ولا تستبعد زواجها الـ 12!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More