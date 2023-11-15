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حنكش للـLBCI: اذا كانوا يريدون أن يكون لبنان منصّة للصواريخ فنحن نريده منصّة للتكنولوجيا
أخبار سياسية
2023-11-15 | 04:17
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حنكش للـLBCI: اذا كانوا يريدون أن يكون لبنان منصّة للصواريخ فنحن نريده منصّة للتكنولوجيا
رأى النائب الياس حنكش أن "الشعب اللبناني يرفض أن يكون قرار السلم والحرب بيد من يأخذ أوامره من الخارج".
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "لو كان لدينا دولة تفرض قرار الـ1701 كنّا تفادينا هذا القلق الذي نعيشه من احتمال توسّع الجبهات".
واضاف " لا أحد باستطاعته أن "يُهدّي" حزب الله أو حتى أن يناقشه وقد تبيّن أنه هو الدولة ويتفرّد بقراره ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ينتظران قراره للتصرّف على أساسه"، مؤكدا ان "ما من أحد يؤمّن حماية لبنان الا الجيش اللبناني ونحن باستطاعتنا ان نكون مع غزة وأهلها وضد أن ننجرّ الى حرب ".
واردف " اذا كانوا يريدون أن يكون لبنان منصّة للصواريخ فنحن نريده أن يكون منصّة للتكنولوجيا ونحن لا نريد الحرب ".
وشدد على أنه "طالما أنه لم تأتِ للحزب أوامر من ايران لفتح حرب أكبر فهو منضبط ضمن قواعد الإشتباك"، وسأل :"كيف يقرر عدوّان قواعد الإشتباك وكيف يتفقان عليها؟".
واشار حنكش الى انه "علينا أن نرتقي الى مستوى أن هناك دولة وهي التي تقرر في هذا البلد، وأن نتواضع ونجلس مع الاخرين على طاولة واحدة ولا أن نتفرّد في القرار ".
ولفت الى ان "وحدة الساحات هي وحدة المسرحيات فعملياً المحور كان ينتظر لحظة ٧ تشرين وهو يقول أن سبب وجوده محو إسرائيل عن الخارطة ولم يحصل شيء والمناوشات لا تتخطى المرسوم لها".
وعلى مقلب التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، قال حنكش " نرفض المجازفة بالفراغ في قيادة الجيش والقانون واضح فتأجيل تسريح القائد يقوم به وزير الدفاع وإذا إمتنع الوزير تستلم الحكومة الملف، ونحن ضد أن يتم تعيين قادة أمنيين بالمحاصصة وبغياب رئيس جمهورية وموقفنا المبدئي عدم التشريع في ظل الفراغ".
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