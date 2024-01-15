الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فضل الله: ليس من خيار أمام شعبنا وبلداننا إلاّ المقاومة
أخبار سياسية
2024-01-15 | 05:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
فضل الله: ليس من خيار أمام شعبنا وبلداننا إلاّ المقاومة
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ التضحيات والأثمان التي نقدمها اليوم هي أقل بكثير مما يمكن أن ندفعه في بلدنا لو ترك العدو الإسرائيلي ينتصر على الشعب الفلسطيني، وأما الذين يقولون سواء في لبنان أو خارجه بأنّ لا علاقة لنا بما يحدث في غزة، ويمكن الاكتفاء بالتأييد السياسي والإعلامي، هم يغفلون عن أن هذا العدو لا سمح الله لو تمكن من غزة والقضاء على المقاومة فيها، فإن كل المنطقة ستدفع الثمن، وإن بلدنا لبنان سيكون من أكثر البلدان التي تدفع أثماناً باهظة، وأن جنوبنا سيكون هو المحطة التالية للعدوان الإسرائيلي، ولذلك فإنّ المقاومة استبقت الضربة الاستباقية التي كان يخطط لها العدو، وفاجأناهم قبل أن يفاجئونا، وواجهناهم قبل أن يواجهونا، وما غزي قوم في دارهم إلاّ ذلوا كما يقول الإمام علي عليه السلام.
كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس المسعف علي محمود الشيخ علي في حسينية بلدة كفرا الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.
وقال نحن في وضع دفاعي، ولكن في إطار المبادرة الدائمة التي هي بيد المقاومة ومجاهديها، وجبهتنا مرتبطة بالمجريات في غزة، وإن كل ما يطرح علينا في لبنان من أطروحات تتعلق بهذا الوضع القائم، لا يمكن لنا أن نبحث فيه أو نناقشه مع أحد ما دام العدوان الإسرائيلي قائم.
وشدد النائب فضل الله على أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب والعدوان على غزة، وكل الموفدين الذين يأتون إلينا يسمعون هذا الكلام بالواسطة أو مباشرة، وموقف الدولة اللبنانية اليوم يلتقي مع هذا الموقف الذي نعلنه، بأن المطلوب أن تقف الحرب في غزة،، وإن كنّا نؤكد دائماً أن من يقرر مصير بلادنا هم أهل بلادنا، وأن العدو الذي لم نسمح له في الميدان أن يحقق أهدافه، لا يمكن لنا أن نسمح بتحقيق أي من أهدافه بالسياسة، فهو المعتدي وهو المحتل، ولن يطمئن مستوطنوه لا بالتهديد ولا بالوعيد ولا بدعوات الحرب، فلقد جربوا منذ العام 1978 إلى 82 إلى 93 إلى 96 حتى الـ2006، ولم يأتهم لا طمأنينة ولا أمان.
وأكد النائب فضل الله أننا اليوم في موضع القوة وتحقيق الانجازات رغم الآلام، وبناء عليه، ليس من خيار أمام عدونا إلاّ أن يوقف هذه الحرب، وليس من خيار أمام شعبنا وبلداننا إلاّ المقاومة، فهذا العدو لا خيار معه إلا المواجهة، لأنه عدو غادر ومجرم ومعتدٍ ويرتكب المجازر ويقتل الأطفال والنساء، وإن تُرك لن يترك الآخرين، بينما بالمقاومة ندفع الثمن، ونقدم الشهداء والتضحيات وفي الوقت نفسه نحقق الإنجازات ونبقى في بلادنا أعزاء وبكرامة.
أخبار لبنان
أخبار سياسية
الله:
شعبنا
وبلداننا
المقاومة
المفتي قبلان لأصحاب القرار السياسي : عليكم بفتح البحر أمام النزوح وسترون كيف تتوسلكم أوروبا على الأبواب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:55
نصرالله: المسار الحالي إذا استمر في غزة والضفة ولبنان واليمن والعراق سيوصل الى نتيجة واضحة وهي أن حكومة العدو لن تجد أمامها سببلا آخر سوى القبول بشروط المقاومة في غزة
آخر الأخبار
08:55
نصرالله: المسار الحالي إذا استمر في غزة والضفة ولبنان واليمن والعراق سيوصل الى نتيجة واضحة وهي أن حكومة العدو لن تجد أمامها سببلا آخر سوى القبول بشروط المقاومة في غزة
0
أخبار لبنان
2024-01-06
فضل الله: ليس أمام العدو من خيار سوى وقف عدوانه على غزة
أخبار لبنان
2024-01-06
فضل الله: ليس أمام العدو من خيار سوى وقف عدوانه على غزة
0
آخر الأخبار
2024-01-06
الفصائل الفلسطينية: خطط الاحتلال لإنشاء إدارة سياسية تحت مسميات مدنية ستفشل أمام صمود شعبنا ومقاومتنا
آخر الأخبار
2024-01-06
الفصائل الفلسطينية: خطط الاحتلال لإنشاء إدارة سياسية تحت مسميات مدنية ستفشل أمام صمود شعبنا ومقاومتنا
0
آخر الأخبار
2024-01-06
المقاومة الإسلامية تنعى عبدالله حسن الأسمر "أبو حسين" من بلدة العديسة في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-01-06
المقاومة الإسلامية تنعى عبدالله حسن الأسمر "أبو حسين" من بلدة العديسة في جنوب لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2024-01-12
المفتي قبلان لأصحاب القرار السياسي : عليكم بفتح البحر أمام النزوح وسترون كيف تتوسلكم أوروبا على الأبواب
أخبار سياسية
2024-01-12
المفتي قبلان لأصحاب القرار السياسي : عليكم بفتح البحر أمام النزوح وسترون كيف تتوسلكم أوروبا على الأبواب
0
أخبار سياسية
2024-01-12
ميقاتي: سمعنا انتقادات بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية.. نحن نعمل على تسيير الأمور في هذه الظروف الصعبة
أخبار سياسية
2024-01-12
ميقاتي: سمعنا انتقادات بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية.. نحن نعمل على تسيير الأمور في هذه الظروف الصعبة
0
أخبار سياسية
2024-01-11
هوكستين من عين التينة: مهمتنا الوصول الى حل ديبلوماسي ونؤمن بقوة بأن الشعب اللبناني لا يريد التصعيد
أخبار سياسية
2024-01-11
هوكستين من عين التينة: مهمتنا الوصول الى حل ديبلوماسي ونؤمن بقوة بأن الشعب اللبناني لا يريد التصعيد
0
أخبار سياسية
2024-01-10
آلان عون لـ"حوار المرحلة": الرئاسة محصورة بين فرنجية وقائد الجيش..ولا مقايضة بين الرئاسة وترسيم الحدود
أخبار سياسية
2024-01-10
آلان عون لـ"حوار المرحلة": الرئاسة محصورة بين فرنجية وقائد الجيش..ولا مقايضة بين الرئاسة وترسيم الحدود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:03
فاتورة مطعم تتسبب ببكاء زوجين مسنين... قصتهما مؤثرة: إليكم ما حصل!
منوعات
06:03
فاتورة مطعم تتسبب ببكاء زوجين مسنين... قصتهما مؤثرة: إليكم ما حصل!
0
منوعات
06:09
مشهد قاس في بلدٍ عربي... سقوط فتاة من شرفة فندق شهير: انتحار أو مغامرة؟ (فيديو)
منوعات
06:09
مشهد قاس في بلدٍ عربي... سقوط فتاة من شرفة فندق شهير: انتحار أو مغامرة؟ (فيديو)
0
آخر الأخبار
02:27
سقوط عدد من القذائف المدفعية بين سهل الخيام والحمامص
آخر الأخبار
02:27
سقوط عدد من القذائف المدفعية بين سهل الخيام والحمامص
0
منوعات
2024-01-08
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
منوعات
2024-01-08
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:17
أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح
أخبار دولية
14:17
أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح
0
أخبار دولية
14:02
القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
أخبار دولية
14:02
القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ماذا يفعل إيلي صعب في الرياض؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ماذا يفعل إيلي صعب في الرياض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في جامعة البلمند ALBA تكرم ألان بروناس... عملاق عالم الإعلان
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في جامعة البلمند ALBA تكرم ألان بروناس... عملاق عالم الإعلان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين أميركا والصين... من سينتصر في حرب الـMicrochips العالمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين أميركا والصين... من سينتصر في حرب الـMicrochips العالمية؟
0
أخبار دولية
13:50
4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟
أخبار دولية
13:50
4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيول تنهي حياة عائلة لبنانية من أربعة أفراد في الداخل السوريّ
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيول تنهي حياة عائلة لبنانية من أربعة أفراد في الداخل السوريّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:15
قوى الأمن: إعادة فتح غالبية الطرق في الصيفي باتجاه الحازمية
خبر عاجل
08:15
قوى الأمن: إعادة فتح غالبية الطرق في الصيفي باتجاه الحازمية
2
أخبار لبنان
16:31
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
أخبار لبنان
16:31
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
3
منوعات
14:23
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
منوعات
14:23
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
4
منوعات
11:20
العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
منوعات
11:20
العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
5
خبر عاجل
07:31
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انهيار أتربة محلة جسر النملية والعمل جار على ازالتها
خبر عاجل
07:31
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انهيار أتربة محلة جسر النملية والعمل جار على ازالتها
6
آخر الأخبار
17:52
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب
آخر الأخبار
17:52
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب
7
فنّ
16:59
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
فنّ
16:59
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
8
منوعات
06:48
مؤثرة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصدم المتابعين... ليست حقيقية والمبالغ التي تحصل عليها خيالية!
منوعات
06:48
مؤثرة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصدم المتابعين... ليست حقيقية والمبالغ التي تحصل عليها خيالية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More