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وزارة السياحة: الإستثناءات المعطاة في فترة الأعياد للمؤسسات السياحية في منطقة مار مخايل ألغيت تلقائياً بعدها
أخبار لبنان
2023-01-12 | 02:16
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وزارة السياحة: الإستثناءات المعطاة في فترة الأعياد للمؤسسات السياحية في منطقة مار مخايل ألغيت تلقائياً بعدها
أعلنت وزارة السياحة أنّه وبناءً على البيان الصادر عن الإجتماع النيابي والديني الذي عقد اليوم مع أهالي منطقة مار مخايل النهر وشارع الجميزة في مطرانية بيروت المارونية، والتوصيات الصادرة عنه، يهمّ الوزارة أن تؤكّد حرصها الشديد على راحة المنطقة وأبنائها وسكانها، وهو ما أكّده وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار خلال الإجتماعات التي عُقدت مع الأهالي في الفترة السابقة.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّ "الإستثناءات التي أعطيت للمؤسسات السياحية في فترة الأعياد قد ألغيت تلقائياً مع بداية العام الجديد، مشدّدة على ضرورة تقيّد المؤسسات كافة بالشروط والقوانين وكل ما تمّ الإتفاق عليه من أجل ضمان راحة الأهالي وتفادياً لأيّة مشكلات أو إزعاج بحقهم، علماً أنّنا نحرص كل الحرص على حماية المؤسسات السياحية والمستثمرين في المنطقة، وحماية الحركة السياحية التي تعكس الصورة الجميلة لها".
وأكدت الوزارة الإيعاز من الوزير نصّار إلى قسم الشرطة السياحية ومصلحة الضابطة السياحية للتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومحافظة بيروت، لقمع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مؤسسة لا تلتزم بالشروط والقوانين.
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