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مؤتمر للتيار بعنوان "لن نتخلّى عن احد".. باسيل: على الحكومة ان تعمل على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين
أخبار لبنان
2023-01-12 | 04:55
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مؤتمر للتيار بعنوان "لن نتخلّى عن احد".. باسيل: على الحكومة ان تعمل على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين
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مؤتمر للتيار بعنوان "لن نتخلّى عن احد".. باسيل: على الحكومة ان تعمل على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران أننا "لن نتخلى عن حق النازحين في العودة فهناك وطنهم وكرامتهم والعودة حتمية لمن لا خطر على حياته فلبنان نلتزم بمبدأ بعدم الاعادة القسرية والطوعية لا تعني تأبيد النزوح".
وخلال المؤتمر الذي ينظمه التيار حول أثر النزوح السوري على لبنان، قال باسيل: "لن نتخلى عن أحد" هو شعار لا يكفي أن ترفعه الأمم المتحدة بل أن تطبقه مع النازحين بدعم عودتهم ومع المضيفين بتحمل الاعباء عنهم".
ولفت رئيس التيار الى أن "لبنان وطن الميثاق ولا يمكن أن يكون بلد توطين ولذلك تقدمنا بإقتراح قانون يقضي بعدم منح الجنسية لمكتومي القيد لمواليد الـ2011 وما بعد".
ورأى أنه على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية.
واعتبر ان "لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط لأن أعباء لبنان تخطّت بكثير المساعدات المُقدمة ليس من دولة واحدة في العالم أن تتحمل 200 نازح بالكيلومتر المربع من دون أن تنهار".
من جهته، تحدث وزير الخارجية والتجارة الهنغاري Péter Szijjártó، وأكد أن النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده.
كما شدد على أن "النزوح هو خسارة للبلد المضيف ولموارده فهو شيء يدعو الى عدم الاستقرار فيه وأمر خطير للبلدان الذي وصول اليها النزوح".
واعتبر ان "المجتمع الدولي يفترض أن يركز على خلق وايجاد الظروف الملائمة لهؤلاء الأشخاص للعودة الى بلدهم ".
من جانبه، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب خلال مشاركته في المؤتمر، أنه "
لا يمكننا إبقاء مليوني لاجىء على أراضينا ونحن بحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي".
أما ممثل وزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو المدير العام للهجرة في تركيا فهري توركار اوبا فقال: "لبنان وتركيا عانا كثيرا كثيرا من ازمة النزوح السورية وبالتالي فلبنان يستضيف اكبر عدد من النازحين السوريين وكذلك نحن في تركيا لدينا الملايين من الأشخاص في وضع حماية. ان الازمة قد اثرت على معيشة الاشخاص في تركيا وندعو المجتمع الدولي الى مساندتنا، وكذلك جائحة كورونا وضعت تحديات وضغوطا اضافية ولم تترك اي بلد في العالم من دون تحميله اعباء كثيرة".
وأضاف: "شهدنا أيضا جائحة النزوح التي لم تؤثر فقط من الناحية الاقتصادية بل من الناحية القانونية ايضا بالنسبة الى النازحين ، ونفهم كم عانى اللبنانيون من الازمة السورية ونعلم جيدا ان لبنان يرزح تحت ضغط كبير ونقوم بمتابعة حثيثة لهذا الوضع لكي نقوم بالمساعدة وتسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم. وسوف نتعاون مع لبنان بطريقة اكثر فعالية لكي نصل الى حلول مستدامة لهذه المشكلة المشتركة بيننا وعلينا ان نستمر في دعوة المجتمع الدولي لمساعدتنا كبلدان مضيفة وعلينا اتخاذ اجراءات وحلول مستدامة".
وشدد على ان "العودة يجب ان تكون وفق القوانين الدولية ومن جهة اخرى علينا ان نخطو خطوات لتقلل العودة الضغط على المجتمع الدولي وخصوصا البلدان المانحة التي تركز على أزمات اخرى وخصوصا الازمتين الأفغانية والاوكرانية".
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