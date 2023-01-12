نصار بعد لقائه المكاري: نضع كل الإمكانات والطاقات لدعم وزارة الإعلام في مواكبة فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الذي أكد بعد اللقاء أن وزارته "تضع كل الامكانات والطاقات لديها لدعم وزارة الاعلام والوزير في مواكبة فعاليات بيروت عاصمة الاعلام العربي للعام 2023".



وشدد على أن التنسيق مستمر بشكل شبه يومي بين الوزارتين، آملا في "أن يعيد المشروع ثقة العرب بلبنان وعودتهم الى هذا البلد، ضمن خطة السياحة الاعلامية والثقافية".