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أبيض من نقابة الاطباء: تراجع دخل الدولة انعكس على خدمات وزارة الصحة ... بخاش: لفصل أتعاب الطبيب وايصال بدل اتعابه مباشرة اليه
أخبار لبنان
2023-01-12 | 07:17
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أبيض من نقابة الاطباء: تراجع دخل الدولة انعكس على خدمات وزارة الصحة ... بخاش: لفصل أتعاب الطبيب وايصال بدل اتعابه مباشرة اليه
عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض للواقع الصحي والتحديات الصحية والاستشفائية والطبية والدوائية، في لقاء في بيت الطبيب، شارك فيه نقيب الاطباء يوسف بخاش وأعضاء مجلس النقابة ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزف حلو والمديرة العامة للنقابة نادين حداد.
وأوضح أبيض أن نراجع الدخل القومي عموما ومداخيل الدولة بشكل خاص فرضت نفسها على القطاع الصحي وأثّرت على عدد الخدمات المقدمة للشعب اللبناني مع الابقاء قدر الامكان على جودتها.
وأضاء وزير الصحة على شؤون صحية تهم المواطن ومن بينها تنظيم وصرف لقاحات الاطفال، والحفاظ على جودتها وايصالها الى كل طفل بطريقة فعالة .
وتوقف عند ضرورة تجديد اعضاء النقابة من خلال انتخابات سنوية بعد ان كان قد توقف لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد اقتراح هيئة التشريعات على اجراء القرعة التي ستحصل بإشراف الوزارة لسحب اسماء اربعة اعضاء يتم انتخاب البديل عنهم في ايار المقبل.
وأشار ابيض الى أهمية آلية تتبع الدواء والتي تطبق راهنا لصرف الادوية السرطانية عبر المراكز الاستشفائية وضرورة شمولها لسائر الادوية كما العمل على الوصفة الطبية الالكترونية.
بخاش:
وطرح بخاش بدوره موضوع العمل النقابي وعمل الاطباء، مشيرا الى ضرورة فصل اتعاب الطبيب والعمل على هذه الالية من خلال فصل الاتعاب المركزي في وزارة الصحة بشكل تصل معه بدلات اتعاب الطبيب مباشرة الى اللجان الطبية.
وتطرّق البحث الى قضية الجمعيات الدولية التي تعني باللاجئين بشكل عام والدعم الصحي الذي يقدمه البنك الدولي، الذي يصل الى المستشفيات دون اللجان الطبية ما يستوجب ايضا فصل الاتعاب.
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